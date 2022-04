Nachfolger zu Pokémon-Legenden: Arceus? Fantrailer macht Lust auf mehr

Wie würde wohl Pokémon-Legenden: Celebi aussehen? (Bildquelle: The Pokémon Company)

Was kommt nach Pokémon-Legenden: Arceus? Welches Legendäre Pokémon wird das nächste Spin-Off lostreten? Ein Fan veröffentlicht einen eigenen Trailer zum möglichen Nachfolger – und die Community ist begeistert.

So könnte Pokémon-Legenden: Celebi aussehen

Mit Pokémon-Legenden: Arceus hat Game Freak der Reihe neues Leben eingehaucht. Offene Areale zum Erkunden, eine Anschleich-Mechanik zum leichteren Fangen der Monster und neue Kampf-Features bringen frischen Wind in die Reihe.

Bei der Pokémon-Community kam dieser Tapetenwechsel gut an – kein Wunder also, dass Fans mehr wollen. Um Game Freak die Arbeit zu erleichtern, hat ein kleines Team sogar bereits einen eigenen Trailer zum nächsten möglichen Spiel gebastelt.

Der Künstler YassiR teilt auf seinem YouTube-Kanal die Vision seines Teams. In Pokémon-Legenden: Celebi soll es um ein früheres Johto gehen.

Schaut euch den Fan-Trailer dazu hier an:

Ähnlich wie in Legenden: Arceus, schleicht sich die Protagonistin auch hier an Pokémon heran, reitet auf besonderen Varianten altbekannter Monster und läuft sogar mit ihnen gemeinsam über die Wiese.

Auch für die letzten Entwicklungsstufen der Starter haben sich die Pokémon-Fans wieder spezielle Formen einfallen lassen – genauso wie für Flamara, Blitza und Aquana. Diese Designs basieren tatsächlich auf offiziellen Beta-Versionen der Monster.

Ihr hattet noch nicht die Gelegenheit das gefeierte Pokémon-Legenden: Arceus zu spielen?

Fans sind verliebt in den Fake-Trailer

In den Kommentaren wird das Projekt für seinen Look sowie für seine Prämisse gefeiert. Fans meinen nämlich, dass sich die Johto-Region von allen am besten für ein Spiel im Legenden-Stil eignen würde.

Laut der Kommentare wünschen sich tatsächlich viele Spieler und Spielerinnen genau solch ein Abenteuer, in dem Celebi sie in die Vergangenheit transportiert.

Ob Game Freak bereits ähnliches plant, ist bisher unklar. Wird die Legenden-Reihe fortgesetzt? Und wenn ja, in welcher Region? Neuigkeiten dazu lassen wahrscheinlich noch etwas auf sich warten. Denn erst einmal steht der Release von Pokémon Karmesin & Purpur Ende des Jahres an.

Ein neues Legenden-Spiel würde wahrscheinlich genau so voller Geheimnisse stecken wie das Switch-Abenteuer rund um Arceus.