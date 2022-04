Pokémon Karmesin & Purpur: Leak verspricht eine Menge neuer Inhalte und Monster

Neben altbekannten Pokémon, wie Heiteira, sollen auch viele neue dazukommen. (Bildquelle: Game Freak)

Pokémon Karmesin & Purpur soll spannende Features rund um Typ-Änderungen und mehr neue Taschenmonster als vorherige Editionen bekommen. Das lässt nun zumindest ein chinesischer Leak vermuten.

Pokémon Karmesin & Purpur: Was ist bisher bekannt?

Alle Fakten zu Pokémon Karmesin & Purpur auf einen Blick.

Genre: RPG, Adventure, Open World

Setting: Neue Region, die an Spanien angelehnt ist

Plattformen: Nintendo Switch

Veröffentlichung: Ende 2022 (vermutlich, wie vorherige Spiele, Ende November)

Entwickler: Game Freak

Leak meint: Es gibt viele neue Monster und Features

An neuen Inhalten soll es Pokémon Karmesin & Purpur nicht mangeln – zumindest, wenn es nach einem chinesischen Leak geht. Laut diesem erwarten euch nämlich über 130 brandneue Pokémon.

Das wäre die größte Anzahl an Neuankömmlingen seit der fünften Generation. Schwarz & Weiß hatte nämlich satte 156 neue Monster. Seitdem waren es immer weniger als 100. Und regionale Formen sollen da noch obendrauf kommen: Tauros soll so zum Beispiel zu einem Minotaurus werden und auch ein Maus-Pokémon sei geplant, das an die Zahnfee erinnern soll.

Auch spannend ist der Leak zu einem neuen Gameplay-Element. Angeblich soll es nämlich unter bestimmten Umständen möglich sein, den Typ eines Pokémon zu ändern. (Quelle: YouTube / SwitchForce)

Welche Pokémon sind bereits bestätigt?

Der Ankündigungstrailer stellt die drei Starter der neunten Generation vor: Felori (Typ Pflanze), Krokel (Typ Feuer) und Kwaks (Typ Wasser). Wie in jedem Pokémon-Spiel, werdet ihr euch auch hier wahrscheinlich wieder einen Begleiter aussuchen dürfen, der euch auf eurem Abenteuer begleitet.

Einen ersten Blick auf die Starter könnt ihr im Trailer erhaschen:

Pokémon: Karmesin & Purpur – Ankündigungstrailer

Fans spekulieren auch bereits darüber, wie die letzten Entwicklungsstufen der drei Kreaturen aussehen könnten. Der Trailer soll nämlich einen Hinweis darauf liefern:

Im Trailer sind außerdem noch folgende bekannte Pokémon vergangener Editionen zu sehen: Staralili, Hoppspross, Lilminip, Enton, Driftlon, Mauzi, Wablu, Pikachu, Heiteira, Vipitis, Magnetilo, Larvitar und Lucario.

