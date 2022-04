Kingdom Hearts 4: Endlich auch mit Star-Wars-Welten und Marvel-Helden?

Kingdom Hearts 4 könnte ganz neue Wege gehen. (Bild: Square Enix / Sketchify)

Der Ankündigungs-Trailer zu Kingdom Hearts 4 gewährt euch bereits einen ersten Einblick in die neue Welt Quadratum, die der japanischen Hauptstadt Tokio nachempfunden ist. Doch einige Szenen wirken wie aus einer ganz anderen Welt: Endor aus Star Wars. Könnte der nächste Hauptteil der Reihe ganz neue Wege gehen und sogar Marvels Superhelden einbeziehen?

Wichtiger Hinweis auf Star Wars in Kingdom Hearts 4

Zum 20. Jubiläum von Kingdom Hearts spendiert Square Enix jede Menge neuer Infos und einen ersten Trailer zum nächsten Hauptteil der JRPG-Reihe. In Kingdom Hearts 4 verschlägt es den Helden Sora in die Irrealität, in eine fiktive Welt – oder stumpf gesagt: ein neues Universum.

Das beweist auch die neue Optik, die sich teilweise von älteren Kingdom-Hearts-Spielen entfernt und merkbar realistischer aussieht. Dieser Schritt könnte viele coole Ideen ermöglichen, wie zum Beispiel Filmwelten abseits von Disneys Animationssparte zu erforschen.

Einen ersten Hinweis darauf gibt es bereits, denn neben der an Tokio angelehnten Stadt Quadratum glauben Fans den Planeten Endor aus Star Wars im Trailer wiederzuerkennen. Schließlich seht ihr zu Beginn im Trailer mehrere Szenen aus einem Wald, die irgendwie losgelöst vom restlichen Video wirken.

Am prominentesten dürfte der Tweet der japanischen Influencerin Audrey sein. In ihren Bildern vergleicht sie den gezeigten Wald im Kingdom-Hearts-Trailer mit Endor aus Star Wars. Dabei fällt insbesondere die recht ähnliche Vegetation auf; die Bäume sehen nahezu identisch aus.

Außerdem glauben Audrey und viele Fans unter dem Post einen AT-ST-Fuß im Trailer entdeckt zu haben.

Tatsächlich schaut es weniger nach einem Stein aus und mehr nach einem metallischen Objekt.

KH4: Star Wars, Marvel und andere Live-Action-Filme

Eine Star-Wars-Welt würde sicherlich zu Kingdom Hearts passen: Schlüsselschwerter/Lichtschwerter, Weltraum-Fahrten, die dunkle Macht – da fragt man sich, warum das nicht schon längst passiert ist? Es wäre auch nicht der erste Live-Action-Film, der Einzug in ein Kingdom-Hearts-Spiel erhält. So fand bereits Fluch der Karibik seinen Weg in Kingdom Hearts 2 und 3.

Mit dem neuen, realistischeren Stil und der Tatsache, dass sich Sora in einer Art neuem Universum befindet, könnte Kingdom Hearts 4 ganz neue Wege gehen. Neben Star Wars wäre die Einbindung verschiedener Marvel-Helden durchaus denkbar; Disney besitzt nämlich die Rechte.

Man stelle sich nur vor, gemeinsam an Thors Seite in Asgard Herzlose bekämpfen. Eine gewagte Idee, aber andererseits beginnt mit Kingdom Hearts 4 eine neue Saga: The Lost Master Arc. Es wird Zeit für Veränderung!

Wieder eine andere Idee wäre, dass im nächsten Kingdom Hearts die Live-Action-Adaptionen der Disney-Klassiker eine Rolle spielen, wie The Jungle Book (2016), Aladdin (2019) oder Der König der Löwen (2019). Damit wäre zumindest die „alte“ Disney-Essenz weiterhin ein Teil des Spiels.