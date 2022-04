9 Gefängnisausbrüche in Games – von popeleinfach bis unmöglich

Nix wie raus hier! In den folgenden 9 Spielen wird eure Expertise im Gefägnisausbruch auf die Probe gestellt – mal mehr, mal weniger. (Bild: Getty Images – Rattankun Thongbun)

In vielen Spielen landet man über kurz oder lang auch mal im Knast – sei es im Rahmen der Story, oder gar durch eigene Verfehlungen. Manchmal kommt man genauso schnell raus, wie man reingekommen ist – doch in so manchem Gaming-Knast steckt ihr auch für immer und ewig fest.

Gefängnisse in Videospielen: Von Strohkiste bis Askaban

In der unteren Bilderstrecke haben wir uns 9 Gefängnisse angeschaut und sie nach ihrer Ausbruchsschwierigkeit bewertet. Schaut sie euch gerne an und bewertet mit!

Von Skyrim bis Portal - manche Gefängnisse sind ein Klacks, aus anderen gibt es gar kein Entkommen. In unserem Ranking haben wir die leichtesten und schwierigsten festgehalten. Bis jetzt, versteht sich, denn wir wissen nicht, in welche Gefängnisse uns Entwickler in kommenden Spielen noch schicken werden.