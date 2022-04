Zelda: Breath of the Wild 2 – ist das Spiel zu groß für die Switch?

Wird Breath of the Wild 2 für eine neue Switch entwickelt? (Bildquelle: Nintendo)

Technik-Experten ist etwas Interessantes am Trailer zu Breath of the Wild 2 aufgefallen. Ihrer Einschätzung nach könnte es sein, dass Links nächstes Abenteuer für eine neue Konsole entwickelt wird.

Erscheint Breath of the Wild 2 gemeinsam mit einer neuen Switch?

Ähnlich wie schon The Legend of Zelda: Breath of the Wild, könnte auch sein Nachfolger ein Spiel für zwei Nintendo-Plattformen werden. Das vermuten zumindest Technik-Experten von Digital Foundry. Auf ihrem YouTube-Kanal reden sie offen über ihre Einschätzung zu Nintendos nächstem Open-World-Kracher. Laut ihnen wird das Spiel riesig – vielleicht sogar zu riesig für die Switch.

Breath of the Wild 2 sieht, so die Experten, ambitionierter aus und scheint auch durch die Areale im Himmel größer zu werden als sein Vorgänger. Vom Trailer her sehe auch die Bildqualität hochwertiger aus. So sehen Details, wie die Wolken, zum Beispiel ungewöhnlich gut für ein Switch-Spiel aus. Die Auflösung ist hier allgemein sehr viel höher als noch im Vorgänger:

Daher liegt die Vermutung nahe, dass die gezeigten Szenen nicht auf einer herkömmlichen Switch aufgenommen wurden, sondern vielleicht auf der nächsten Nintendo-Konsole.

Es könnte also sein, dass das Spiel 2023 gleichzeitig für die Switch und eine neue Konsole erscheint. So hatte Nintendo es immerhin auch mit Breath of the Wild auf der Wii U und der Switch gehandhabt (und zuvor bereits mit Twilight Princess für Gamecube und Wii).

Könnte es sich um einen Render-Trailer handeln?

Alternativ könnte es sich auch nur um einen gerenderten Trailer handeln, dessen Szenen so nicht im Spiel vorzufinden sind. Was aber gegen diese Theorie spricht, ist Nintendos bisheriges Vorgehen in Sachen Trailern. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen werden hier nämlich oft Gameplay und Szenen gezeigt, die so tatsächlich im Spiel vorzufinden sind.

Eine Ausnahme: In einem frühen Trailer zu Breath of the Wild wurden wohl Gegenstände in der Ferne deutlicher angezeigt als im fertigen Spiel. Die Auflösung blieb aber ähnlich. (Quelle: YouTube / Digital Foundry)

Läuft es also auf einer neuen Konsole und sieht deswegen so gut in den Trailern aus? Oder trickst Nintendo einfach ein bisschen, um das Spiel besser vermarkten zu können? Was nun tatsächlich stimmt, lässt sich wohl erst sagen, wenn das Spiel erscheint.

