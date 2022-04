Exklusives PlayStation-Spiel wird noch diesen Monat Teil des Xbox Game Pass

Bald gibt es einen Leckerbissen im Game Pass. (Bild: Young Horses / Microsoft / Pixabay - OpenClipart-Vectors)

Ende April findet das leckere PlayStation-Spiel Bugsnax seinen Weg auf andere Konsolen und Steam. Besitzer des Xbox Game Pass dürfen sich ganz besonders freuen, denn das Indie-Abenteuer wird direkt zum Release und ohne weitere Kosten im Abo-Dienst verfügbar sein.

PlayStation-Spiel Bugsnax kommt in den Xbox Game Pass

Bugsnax von Young Horses erschien zum Launch der PlayStation 5 und dürfte mit seinem schrägen Spielkonzept einigen Gamern im Kopf hängen geblieben sein. Schließlich versucht ihr in dem Indie-Abenteuer, animalischen Imbiss wie kleine Hamburger oder flinkes Gemüse einzufangen.

Seit November 2020 ist Bugsnax nur für Sonys Konsolen PS4 und PS5 sowie im Epic Games Store erhältlich. Am 28. April kommt die Snackjagd auch auf die Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und Steam.

Aber es kommt noch besser: Bugsnax wird auch Teil des Xbox Game Pass und somit ab Tag eins für alle Mitglieder spielbar sein. Damit können diejenigen, die das Indie-Spiel zuvor aufgrund der zeitlichen Exklusivität verpasst haben, den Spaß ohne weitere Kosten nachholen.

Bugsnax: Neues Update zum Start

In Bugsnax seid ihr auf der Insel Schleckum unterwegs, um die Halbwesen aus Insekten und Snacks, also Bugsnax, zu jagen und zu studieren. Es gibt über 100 verschiedene Arten von Bugsnax und eine Vielzahl von Fallen und Ködern, um diese erfolgreich zu fangen.

Zum Start auf den anderen Konsolen und Steam steht auch ein neues Update bereit: The Isle of BIGsnax. Darin werdet ihr eine neue Insel mit Dschungel ansteuern und unter anderem riesige Bugsnax antreffen. Um diese zu fangen, werdet ihr ein paar neue Tricks nutzen müssen.

Außerdem werdet ihr eure eigene Hütte mit zahlreichen Möbeln austatten und sogar Mini-Hüte für eure Bugsnax freischalten können.

Das Update Bugsnax: The Isle of BIGsnax erscheint am 28. April für Konsole und PC.