Elden Ring in niedlich: Community feiert kleines Fanprojekt

Ein klitzekleines, süßes Elden Ring begeistert die Community. (Bildquelle: FromSoftware, Getty Images / Stalvalkee Stalki, Serhii Brovko, photosynthesis)

Die Welt von Elden Ring ist eine bedrohliche. An jeder Ecke lauern Monster und andere Gegner auf euch, um euch eigenhändig den Garaus zu machen. Die Welt zu schrumpfen macht sie aber etwas weniger ansgteinflößend, wie ein Fan nun beweist.

Elden Ring im Mini-Format

Elden Ring ist in vielen Belangen ein riesiges Spiel: Die große Welt, die Fülle an Inhalt sowie die teils gigantischen Gegner tragen dazu bei, dass man sich als Spieler oder Spielerin selbst ganz klein fühlt.

Ein Fan dreht den Spieß nun um und baut legendäre Orte des Spiels digital winzig klein nach. Das Ganze sieht ein wenig so aus wie ein isometrisches Rollenspiel, das mithilfe von Stop-Motion-Animation entstanden ist. Einfach entzückend:

So klitzeklein wirken selbst Gegenden wie das schreckliche Caelid irgendwie putzig.

Wenn ihr übrigens Hilfe beim Durchspielen der Hauptstory braucht, könnte euch unser Guide zu Elden Ring interessieren.

Könnt ihr das drollige Elden Ring selbst spielen?

Leider handelt es sich bei dem Projekt von Flurdeh nicht um ein spielbares Mini-Elden-Ring. Das Gezeigte besteht lediglich aus hübschen Animationen, die die Schönheit des Spiels zeigen sollen. (Quelle: Kotaku)

Wie schön Elden Ring sein kann, erlebt ihr am besten selbst:

Was den Animationen ein solch beruhigendes Gefühl verleiht, ist unter anderem die Kameraperspektive. Von oben auf die Geschehnisse in Elden Ring hinunterschauen – das ist noch mal eine ganz andere Erfahrung als sich direkt in actionreiche Kämpfe zu begeben.

Noch dazu gibt der Stop-Motion-Look allem einen ganz eigenen Charme, der an die Filme von Tim Burton erinnert. Alles in allem: eine tolle Version von Elden Ring, die bestimmt auch ein tolles Spiel abgeben würde. Das meinen zumindest auch die Kommentare, die begeistert vom hübschen Stil sind.

