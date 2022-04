Neues Assassin’s Creed in China? Fan zeigt, wie genial es wäre

Diese Artworks lassen Fan-Träume wahr werden. (Bild: Li Chunlei)

Schon seit Jahren wünschen sich Assassin's-Creed-Fans einen Hauptteil mit asiatischen Hintergrund. Ein besonders talentierter Fan wollte aber nicht mehr länger warten und hat kurzerhand sein eigenes Assassin's Creed konzipiert.

Fan-Artworks begeistern das Internet

Die Assassin's-Creed-Reihe ist dafür bekannt, dass sie den Spieler durch die ganze Weltgeschichte schickt. Von Ägypten über Frankreich oder die USA - mittlerweile ist so ziemlich alles dabei.

Nur die asiatischen Länder wurden bisher recht stiefmütterlich behandelt. Dabei wünschen sich Fans schon seit etlichen Jahren einen Ableger, der zum Beispiel in Japan oder China spielt.

So sieht der Protagonist in dem Fan-Made-AC aus. (Bild: Li Chunlei)

Auf Grundlage von diesem Wunsch hat Concept Artist Li Chunlei mehrere Artworks erschaffen. Diese Bilder sehen nicht nur beeindruckend aus, sondern vermitteln auch einen guten Eindruck davon, wie ein chinesisches Assassin's Creed aussehen könnte:

In der Vorstellung von Chunlei spielt sein Assassin's Creed in Shanghai und zwar im Jahr 1937. In diesem Jahr kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen Japan und China. Dieses reale Ereignis wäre somit Dreh- und Angelpunkt der Story.

1937 herrschte in Shanghai das Chaos. (Bild: Li Chunlei)

Sämtliche Artworks findet ihr auf dem Channel von Li Chunlei.

Assassin's Creed China existiert bereits

Leidenschaftliche Assassin's-Creed-Fans wissen natürlich längst, dass es bereits ein chinesisches Assassin's Creed gibt. Mit Assassin's Creed Chronicles: China erschien bereits 2015 ein Spin-Off mit fernöstlichem Szenario.

Hierbei handelt es sich allerdings um keinen Hauptteil und auch kein Open-World-Game. Die Chronicles-Ableger (China, Russia und India) sind kurzweilige 2D-Abenteur mit Rätsel-Einlagen.

Das ist also nicht wirklich vergleichbar mit dem Wunsch der Fans nach einem vollwertigen Assassin's Creed in China, Japan oder Korea.

Aber wer weiß schon, wie das nächste große Assassin's Creed aussehen wird? Der letzte Hauptteil, Assassin's Creed Valhalla, hat erst vor kurzem eine umfangreiche Erweiterung ("Assassin's Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks") spendiert bekommen.