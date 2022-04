PS Plus & Switch Online: Neue Features sollen Spieler schützen

Der Verbraucherschutz schlägt in Großbritannien die Alarmglocken bei Nintendo und Sony. (Bildquelle: GIGA Games)

Nachdem Microsoft seinen Xbox Game Pass anpassen musste, folgen nun auch Sony und Nintendo. Neue Features in ihren Online-Angeboten sollen die Abo-Modelle kundenfreundlicher gestalten.

Sony und Nintendo: Was ändert sich?

Erst im Januar hatte Microsoft den Xbox Game Pass in Großbritannien so anpassen müssen, dass das Abonnement nach Ablauf nicht mehr automatisch erneuert wird. Dieses Schicksal trifft dort nun auch Nintendo und Sony.

Nach einer Einschätzung der CMA (Competition and Markets Authority) müssen auch PS Plus und Nintendo Switch Online nun einige Änderungen vornehmen, damit ihre Abo-Services in UK nicht mehr automatisch weiterlaufen.

Ziel ist es, die Dienste mit den neuen Maßnahmen verbraucherfreundlicher zu machen. Inaktive Abonnenten sollen kein Geld für etwas ausgeben, das sie ohnehin nicht nutzen.

Was bedeutet das für PS Plus?

Inaktive Nutzer und Nutzerinnen bekommen E-Mails zur Erinnerung an ihr Abonnement zugeschickt. In diesen befinden sich dann auch Anleitungen dazu, wie sie den Abo-Dienst kündigen können. Irgendwann soll Sony diese inaktiven Accounts dann selbst kündigen, damit User kein Geld mehr für den Dienst ausgeben müssen, den sie nicht nutzen.

Was bedeutet das für Nintendo Switch Online?

Bisher hatte Nintendo es so gehandhabt, dass abgelaufene Abos automatisch verlängert wurden. In den Einstellungen konnte dies geändert werden, standardmäßig war darin aber vorgesehen, dass alles nach Ablauf einfach erneuert wird.

Diese Praxis wird nun aber umgekehrt. Neue Abonnenten müssen also gezielt in die Einstellungen gehen und die automatische Erneuerung manuell anschalten, wenn sie weiterhin stressfrei im Online-Service bleiben wollen.

Damit sind die Investigationen der CMA zum Verbraucherschutz im Videospielsektor vorerst abgeschlossen. Inwiefern oder wann sich diese neuen Regelungen im Vereinten Königreich aber auch auf andere Länder übertragen werden, ist noch unklar. Vorerst laufen eure Abos also automatisch weiter, auch wenn ihr nicht daran denkt sie abzubestellen. (Quelle: Game Industry)

Was alles in den verschiedenen Abo-Diensten von Xbox, PlayStation und Nintendo steckt, erfahrt ihr im folgenden praktischen Video: