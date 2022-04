Der April geht in die nächste Release-Runde.

Der April bleibt abwechslungsreich, aber noch ohne ganz große Highlights. Dafür dürft ihr euch nächste Woche auf großen Motorensport und Star Wars freuen.

Star Wars: The Force Unleashed | 20. April

Switch

Entwickler Aspyr bringt das nächste Star-Wars-Spiel auf die Nintendo Switch. In The Force Unleashed schlüpft ihr in die Rolle von Starkiller, einem geheimen Schüler von Darth Vader, der dazu ausgebildet ist, die verbliebenen Jedi aufzuspüren und zu vernichten. Dafür greift ihr auf Lichtschwert und natürlich Machtfähigkeiten zurück, die besonders effektvoll in Szene gesetzt werden.

Auf eurer Reise besucht ihr unterschiedliche Planeten, wie etwa die Wookie-Heimat Kashyyyk, den Blumenplaneten Felucia und weitere Orte, die Kennern der Filmvorlage bekannt sein dürften. In Sachen Story ordnet sich Star Wars: The Force Unleashed zwischen Episode 3 und Episode 4 ein.

Die Umsetzung für die Nintendo Switch ist übrigens nicht der erste Release von Star Wars: The Force Unleashed für eine Nintendo-Konsole. Das Original ist bereits 2008 für die Nintendo Wii erschienen.

Postal 4: No Regerts | 20. April

PC

Nach gut zweieinhalb Jahren Early Access ist Postal 4: No Regerts fertig. Der satirische Open-World-Shooter lässt euch die Glücksspielstadt Edensin erkunden, in der es ganz an euch liegt, welchen Aufgaben ihr nachgeht. Ihr könnt euch mit feindlichen Banden anlegen, illegale Rennen veranstalten oder sogar ganz simpel Unterschriften für merkwürdige Petitionen sammeln.

Die Vorgehensweise ist dabei ebenfalls komplett euch überlassen. Ihr könnt natürlich auf extreme Waffengewalt setzen oder euch für einen pazifistischen Weg entscheiden. Und wie es sich für ein Open-World-Spiel gehört, lernt ihr unterwegs auch ein paar neue Verbündete kennen.

Bisher ist ein Release von Postal 4: No Regerts nur für den PC angekündigt. Ob auch zukünftig die Konsolen bedient werden, ist unklar.

MotoGP 22 | 21. April

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Auch in diesem Jahr zeichnet Entwickler Milestone ein weiteres Mal für die Umsetzung der Moto-GP-Reihe verantwortlich. MotoGP 22 bietet dabei das gewohnte Lizenzpaket, bestehend aus über 120 Fahrern und über 20 Strecken der Motorsportserie.

Neu ist in diesem Jahr der Modus Nine Season 2009, bei dem ihr 17 verschiedene Kapitel der Weltmeisterschaftssaison 2009 nachfahren könnt. Dabei schlüpft ihr unter anderem in die Rolle von bekannten Fahrern wie Rossi oder Lorenzo. Alternativ könnt ihr euch in der Managerkarriere ein eigenes Team erstellen und dieses nach und nach zum Sieg führen.

Beim Release bleibt sich Milestone treu und veröffentlicht MotoGP 22 für PC und die PlayStation- und Xbox-Konsolen, sowie für die Nintendo Switch.

Chernobylite | 21. April

PS5 / Xbox Series X

In Chernobylite wagt ihr euch als Igor zurück in die Tschernobyl-Sperrzone auf der Suche nach Antworten, warum eure Verlobte vor 30 Jahren verschwunden ist. Ähnlich wie in der Stalker-Reihe müsst ihr euch jedoch nicht nur gegen die nukleare Verseuchung schützen, sondern auch gegen feindliche Stalker und einige stark mutierte Wesen zur Wehr setzen.

Chernobylite setzt zudem einen recht starken Fokus auf Survival- und Crafting-Aspekte. So errichtet ihr im Laufe des Spiels eure eigene Basis, baut an Werkstationen Waffenupgrades zusammen und heuert Gefährten an, die euch in den einzelnen Missionen begleiten können.

Für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One ist Chernobylite schon seit letztem Jahr erhältlich. Mit dem neuen Release werden die PlayStation 5 und Xbox Series X/S bedient, inhaltlich gibt es dabei keine Neuerungen. Dafür haben die Entwickler aber an der Technik geschraubt.

Das Lichtschwert schwingen mit Starkiller, spannende Rad-an-Rad-Duelle auf dem Motorrad erleben, in Tschernobyl die Verbotene Zone erkunden oder aber viel Unsinn in Postal 4 erleben: In der nächste Woche liegt die Entscheidung wie gehabt ganz bei euch.