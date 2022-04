Piraten-Hit kapert dank Rabattaktion die Steam-Charts

Dank einer Rabattaktion stürmt Sea of Thieves wieder die Steam-Charts. (Bild: Xbox Game Studios / Valve)

Sea of Thieves ist gerade bei Steam 50 Prozent runtergesetzt – und das sorgt für einen echten Verkaufs-Boom! Plötzlich ist das Piratenspiel wieder in den Bestseller-Charts zu finden, knapp hinter Elden Ring und Lego Star Wars.

Sea of Thieves schwimmt auf Steam ganz oben mit

Wenn es um Piraten-Spiele geht, ist Sea of Thieves ein Kandidat, der sofort ins Auge sticht. Mit bis zur vier Spielern könnt ihr ein Schiff chartern und damit typische Freibeuter-Abenteuer erleben. Auf fremden Inseln sind Schätze versteckt, die von Untoten bewacht werden und unter den Wellen lauert sogar ein Kraken.

Piraten sind allerdings nicht wirklich dafür bekannt, nett zu ihresgleichen zu sein. Auf den offenen Weltmeeren spielt ihr mit anderen Seeräubern zusammen, die sich jederzeit dazu entschließen können, euer Schiff auf den Grund des Ozeans zu schicken und eure Schätze zu stehlen. All das scheint bei den PC-Spielern aktuell gut anzukommen. In der Liste der Steam-Topseller steht Sea of Thieves gerade auf dem fünften Platz. Nur LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, das Valve Index VR-Kit, Elden Ring und das Steam Deck können mehr Umsatz machen. (Quelle: Steam-Topseller)

Sea of Thieves: A Pirate's Life Gameplay-Trailer

Piraten-Abenteuer ist gerade deutlich günstiger

Zum Release im März 2018 fielen die Kritiken zu Sea of Thieves eher gemischt aus. Damals wurde vor allem kritisiert, dass es für die Piraten kaum etwas zu tun gibt. Seitdem scheint sich jedoch einiges getan zu haben. Ein Update hat das Spiel sogar um eine Quest rund um Captain Jack Sparrow erweitert. Auf Steam fallen die Nutzerrezensionen inzwischen sehr positiv aus. 90 Prozent der fast 200.000 Bewertungen geben dem Spiel einen Daumen nach oben.

Der hohe Platz in den Verkaufs-Charts dürfte aber wohl auch dadurch begünstigt werden, dass das Piraten-Abenteuer aktuell ganze 50 Prozent günstiger zu haben ist. Bis zum 15. April kostet Sea of Thieves nur 19,99 Euro. (Quelle: Steam)