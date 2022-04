Wunderschöner PS2-Klassiker erhält Remaster für die PS4 & Switch

Die Spiele von Vanillaware sind vor allem für ihr einzigartiges Design bekannt. (Bild: Vanillaware)

Vanillaware, die Entwickler von 13 Sentinels: Aegis Rim, bringen in diesem Jahr eines ihrer ersten Spiele zurück. Die Rede ist von dem PS2-Klassiker GrimGrimoire. Das Strategie-RPG erscheint im Sommer in einer stark verbesserten Version für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch.

Vanillaware kehrt zu den eigenen Wurzeln zurück

Emotionale Geschichten und malerische Animationen. Dafür steht das japanische Entwicklerstudio Vanillaware. Mit solchen Videospiel-Perlen wie Odin Sphere, Muramasa: The Demon Blade und 13 Sentinels: Aegis Rim, hat sich das Studio über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Nun hat Vanillaware angekündigt, dass sie eines ihren ersten Spiele erneut veröffentlichen. Aus dem PlayStation-2-Klassiker GrimGrimoire wird im Sommer GrimGrimoire OnceMore.

GrimGrimoire OnceMore Trailer #1

Das Remaster bietet aber nicht nur eine höhere Auflösung, sondern wurde auch mit vielen neuen Features bedacht. So gibt es unter anderem einen neuen Schwierigkeitsgrad, die Möglichkeit die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen, sowie einen neuen japanischen Voice-Cast.

Besonders interessant: Das Remaster integriert auch einen Skilltree, der im Original noch nicht enthalten war. Damit könnt ihre Einheiten stärken, indem ihr bestimmte Aufgaben erfüllt (Quelle: Gematsu).

Wann erscheint GrimGrimoire OnceMore?

GrimGrimoire erschien erstmals 2007 für die PlayStation 2 und somit im selben Jahr wie Odin Sphere. Obwohl beide Spiele gute Kritiken bekamen, entwickelte sich das Strategie-RPG GrimGrimoire im Gegensatz zum Action-RPG Odin Sphere zu einem kommerziellen Misserfolg.

In der Rolle als Lillet Blan erlebt ihr ein magisches Abenteuer. (Bild: Vanillaware)

Die geplanten Fortsetzungen wurden daraufhin gecancelt. Viele der nicht umgesetzten Ideen und Konzepte für die GrimGrimoire-Reihe fanden dann später in 13 Sentinels: Aegis Rim ein neues Zuhause.

Mit der Rematser-Version GrimGrimoire OnceMore erhält dieser Klassiker also eine zweite Chance. Vorerst allerdings nur in Japan, wo das Spiel am 28. Juli 2022 erscheint. Über eine Veröffentlichung in Nordamerika und Europa ist indessen noch nichts bekannt.