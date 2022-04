Nintendo Switch: Nächste virtuelle Retro-Konsole soll bald kommen

Super Mario Bros. 3 auf der Switch? Laut einem Leak soll es so kommen. (Bildquelle: Nintendo)

Noch ist Nintendo damit beschäftigt Spiele für den N64-Emulator auf die Switch zu bringen. Aber was kommt danach? Gamecube, Game Boy oder doch etwas völlig anderes? Ein vermeintlicher Leak will dazu nun mehr verraten.

Nächste Retro-Konsole auf der Switch

Aktuell ist Nintendo noch damit beschäftigt, Klassiker der N64-Ära auf die Hybridkonsole zu bringen. Was Nintendo danach plant, ist bisher aber noch nicht bekannt. Zumindest nicht von offizieller Seite aus.

Ein vermeintlicher Leak meint nun aber, es zu wissen: Der Game Boy soll nämlich sein Comeback feiern. Sowohl Spiele vom Game Boy, Game Boy Color asl auch Game Boy Advance sollen demnach einen eigenen Emulator für die Nintendo Switch erhalten.

Erste vermeintliche Screenshots könnt ihr dem folgenden Tweet entnehmen:

Demnach seien auch bereits Spiele geleakt worden, die eine Portierung auf die Switch erhalten sollen. Darunter:

Mario Kart: Super Circuit

Super Mario Bros. 3

Pokémon Pinball

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Yoshi's Island: Super Mario Advance 3

WarioWare, Inc.: Mega Microgames!

Wario Land 4

Metroid: Zero Mission

Metroid Fusion

F-Zero: Maximum Velocity

Kirby & the Amazing Mirror

Aber auch Titel wie Fire Emblem und Megaman werden genannt. Was es mit dem Leak auf sich hat, also ob Nintendo tatsächlich plant Game-Boy-Spiele auf die Switch zu bringen, bleibt vorerst unklar.

Was ist bisher alles auf der Switch?

Stück für Stück bringt Nintendo immer mehr Retro-Spiele auf die Switch. Erst blieb es eine Weile lang bei Spielen für den NES und SNES. Nun kommen auch einige N64-Spiele zum Erweiterungspaket der Switch-Online-Mitlgiedschaft hinzu.

Nach Klassikern wie The Legend of Zelda: Majora's Mask, Ocarina of Time und Super Mario 64, sollen in den kommenden Monaten noch Pokémon Snap, F-Zero X und Kirby 64: The Crystal Shards erscheinen.

Was noch alles in der Online-Mitgliedschaft der Nintendo Switch steckt, und wie gut das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu Diensten anderer Konsolen abschneidet, erfahrt ihr im folgenden Video:

