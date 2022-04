Steam-Topseller: Großer Rabatt lässt den Dino-Traum wahr werden

Steam: Jurassic-World-Spiel stürmt die Charts.

Was würde passieren, wenn Dinosaurier mit Menschen zusammenleben müssten? Diese Frage ist das Thema von Büchern, Filmen und natürlich auch Videospielen. Ein besonders beliebtes Dino-Abenteuer stampft jetzt auch in die Steam-Topseller.

Steam: Freizeitpark-Simulation feiert Dino-Erfolg

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das Genre der Freizeitpark-Simulation mit der Jurassic-Park-Reihe mischt. Jurassic World Evolution 2 ist jetzt schon der zweite Ausflug in euren eigenen Dino-Park, der hoffentlich weniger katastrophal endet als in der weltbekannten Filmvorlage.

In Jurassic World Evolution 2 könnt ihr über 75 vorzeitliche Spezies zurück in die moderne Zeit bringen. Da sich riesige Echsen mit scharfen Zähnen allerdings nicht so gut mit Parkbesuchern verstehen, müsst ihr den Dinos eine neue Heimat bauen, die ihren Bedürfnissen entspricht und gleichzeitig Geld in die Kassen des Freizeitparks spült. Auf Steam scheinen die Dinos gerade sehr gut anzukommen, denn Jurassic World Evolution 2 ist aktuell das vierterfolgreichste Spiel in den Verkaufs-Charts. (Quelle: Steam-Topseller)

Jurassic World Evolution 2| offizieller Trailer

Jurassic World Evolution 2: Große Dinos zum kleinen Preis

Neben Spielen wie Cyberpunk 2077, Elden Ring und LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga verteidigen auch das Steam Deck und das Valve Index VR-Kit die oberen Plätze der Verkaufs-Charts. Jurassic World Evolution 2 wird darüber hinaus von einem großen Rabatt beflügelt, mit dem ihr die Premium Edition der Freizeitpark-Simulation deutlich günstiger abstauben könnt.

Anstelle von 95,96 Euro müsst ihr für das Grundspiel zusammen mit drei DLCs jetzt nur 49,90 Euro bezahlen. Der Rabatt ist Teil des Publisher-Sales rund um Frontier Developments, der auch Planet Zoo und Planet Coaster entwickelt hat. Wenn ihr also lieber einen Freizeitpark mit Löwen oder Achterbahnen bauen wollt, könnt ihr noch bis zum 21. April sparen. (Quelle: Steam-Sale)

Jurassic World Evolution 2 gibt es auch für die PlayStation 4: