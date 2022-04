Star Wars in Kingdom Hearts? Fan macht es bereits möglich

Licht gegen Dunkelheit. Sora gegen Darth Vader. (Bild: Square Enix / EA)

Seit der Ankündigung von Kingdom Hearts 4 vermuten Fans, dass Star Wars im neuesten Teil der JRPG-Reihe vorkommen könnte. Ein Fan macht dies bereits möglich und lässt Sora gegen den gefürchteten Darth Vader antreten.

Sora vs. Darth Vader

Die Modding-Community tobt sich so richtig aus, seit die Kingdom-Hearts-Spiele ihren Weg auf den PC gefunden haben. Die Ankündigung von Kingdom Hearts 4 und dem Hinweis, dass Star Wars darin eine Rolle spielen könnte, hat einen Fan auf eine coole Idee gebracht.

Iven, wie er sich auf YouTube nennt, inszeniert in einem Video einen epischen Kampf zwischen dem Kingdom-Hearts-Helden Sora und dem Star-Wars-Schurken Darth Vader. Dafür kombiniert er verschiedene Mods – eine davon verpasst Sora ein Lichtschwert anstelle eines Schlüsselschwertes.

Das Duell zwischen Licht und Dunkelheit spielt in Kingdom Hearts 3. Darth Vader ist im Grunde der Bossfight Xemnas, der bereits in den Spielen Laserschwerter nutzt. Daher war nur eine simple Verkleidung nötig und siehe da: Der Bösewicht Darth Vader ist startklar!

Fans feiern das Duell

Unter dem Video finden sich viele beeindruckte Spieler, die sich genau einen solchen Kampf in Kingdom Hearts 4 wünschen.

„Es besteht die Möglichkeit, dass dies in KH4 echt passieren könnte“, schreibt Paper Luigi.

„Gott, ich hoffe, dass das in Teil 4 passiert“, schreibt BranJohn98.

Ein anderer Nutzer schreibt, er sei zwar beeindruckt, aber er hätte mit einer ganz bestimmten Sache gerechnet:

„Ich hatte allerdings erwartet, dass Vader sein berüchtigtes ‚NOOOOOOOOOO~‘ sagen würde, wenn er besiegt wird“, schreibt El Rocky Raccoon.

Sollte Star Wars tatsächlich in Kingdom Hearts 4 vorkommen, dann dürfen ikonische Zitate aus den Filmen nicht fehlen. Und da in Kingdom Hearts auch immer ein Team an eurer Seite kämpft, könnte euch zum Beispiel Luke Skywalker auf eurem Weg unterstützen, die dunkle Seite der Macht zu besiegen.