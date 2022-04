Elden Ring: FromSoftware bannt Spieler wegen verbotener Unterwäsche

Elden Ring: Verbotene Unterwäsche sorgt für Ärger. (Bildquelle: FromSoftware / Viktoriya Krylova, Getty Images)

Spieler müssen sich in Elden Ring vor einem ungewöhnlichen Hackerangriff in Acht nehmen: Wenn ein Online-Eindringling in eurem Spiel Unterhosen fallen lässt, solltet ihr sie auf keinen Fall aufheben – denn der Besitz allein kann euch einen Bann von FromSoftware einbringen.

Hacker hinterlassen derzeit in Elden Ring aufreizende Unterwäsche, um andere Spieler in eine kuriose, aber dennoch ärgerliche Falle tappen zu lassen: Weil es sich dabei um ein Kleidungsstück handelt, das es eigentlich nicht ins Spiel schaffen sollte, bestraft FromSoftware den Besitz dessen mit einem Bann. Wenn ihr also Fias Unterwäsche ("Deathbed Smalls") in eurem Spiel findet, dann solltet ihr das Höschen lieber liegen lassen.

In unserem Guide erklären wir euch, worauf ihr bei der Begegnung mit Fia achten müsst und erläutern die Bedeutung des Items Segen des Firmaments.

Elden Ring: Hacker starten Höschenangriff

In der Reddit-Community von Elden Ring sorgt ein kurioses Phänomen für Aufsehen – und für gebannte Spieler, die von FromSoftware für das Aufheben verbotener Unterwäsche bestraft werden. Mehrere Spieler haben auf Reddit gepostet, dass sie von dem Entwickler einen Softban erhalten haben, weil sie im Besitz der Unterwäsche des NPCs Fia sind – ein Item, das FromSoftware nicht in der finalen Version des Spiels vorgesehen hat.

Die Unterwäsche wird offenbar von Hackern bei Online-Invasionen im Spiel fallen gelassen. Nichtsahnende Spieler heben diese auf und müssen sich dann gegenüber FromSoftware für den Besitz des Kleidungsstücks verantworten´– dies bedeutet einen Softban von 180 Tagen, in denen Spieler nicht mehr auf den allgemeinen Multiplayer zugreifen dürfen, sondern nur noch mit anderen gebannten Gamern interagieren können.

Bann für Befleckte: FromSoftware bestraft Spieler

Fias verbotene Unterwäsche wurde von Elden-Ring-Spielern im März entdeckt – das aufreizende Kleidungsstück wurde von FromSoftware programmiert, aber offenbar vor dem Release wieder aus dem Spiel entfernt. Hacker haben das Höschen jedoch im Code gefunden und ins Spiel reintegriert. Nun zeigt sich an den Softbans allerdings, dass FromSoftwares Toleranz in Bezug auf dieses Vorgehen ebenso wie die Unterwäsche selbst äußerst knapp bemessen ist.

