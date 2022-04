Lebenszeichen vom Minecraft-Film: Dune-Darsteller soll an Bord sein

Der Minecraft-Film von Warner Bros. nimmt endlich wieder Fahrt auf. Bildquelle: Mojang, Getty Images/Ninoon.

Lange ist es still um den von Warner Bros. geplanten Minecraft-Film gewesen, bis jetzt! Wie bekannt wird, soll ein erster Darsteller für das Klötzchen-Abenteuer gefunden sein. Dieser ist kein Unbekannter und sollte Fans aus Filmen wie Dune oder der Hit-Serie Game of Thrones geläufig sein.

Update vom 19. April 2022 - 12:44 Uhr:

Jason Momoa als Minecraft-Held?

Zuletzt hat Schauspieler Jason Momoa im Wüsten-Epos Dune auf sich aufmerksam gemacht und auch im ebenfalls von Warner Bros. produzierten Aquaman war der Darsteller zu sehen.

Jetzt soll sich der Schauspiel-Star für den Live-Action-Film zu Minecraft interessieren. Laut The Hollywood Reporter steht Momoa in finalen Verhandlungen mit dem Studio. Damit könnte endlich ein erster Darsteller für eine noch unbekannte Rolle gefunden sein. (Quelle: The Hollywood Reporter)

Gleichzeitig soll nach mehreren Wechseln nun auch der nächste Regisseur feststehen. Jared Hess ist vor allen Dingen für seinen Film Napoleon Dynamite bekannt.

Solltet ihr schmerzlich auf den Minecraft-Film warten, könnt ihr euch in der Wartezeit zumindest diese Fan-Kreation anschauen, die mit wunderschöner Grafik überzeugt:

Originalmeldung:

Wo bleibt der Minecraft-Film?

Wir spulen zurück: Es ist April 2019, Mojang verkündet auf seiner offiziellen Minecraft-Webseite: "Wir haben ein Release-Datum für den Film!" Heute ist diese Ankündigung nicht mehr zu finden, es sei denn, man bedient sich einer netten Webseite namens Archive.org, die selbst gelöschte Homepage-Einträge archiviert.

Nachdem mehrere Rückschläge und Neuausrichtungen das Projekt schon vorher verlangsamt hatten, war zu diesem Zeitpunkt alles bereits in trockenen Tüchern – ein Studio war mit Warner Bros. gefunden, Regisseur sollte Peter Sollett sein und auch erste Details zur Handlung waren bereits bekannt.

Der Film soll sich um ein Teenager-Mädchen und ihre ungleiche Gruppe an Abenteurern drehen. Nachdem der Enderdrache einen Pfad der Verwüstung hinterlassen hat, müssen sie ihre schöne Blockwelt retten.

Warum hat Warner Bros. den Film verschoben?

Nun ja, wir alle haben die globale Pandemie und damit ihre weitreichenden Auswirkungen erlebt. Wie so viele andere Film- und Spieleproduktionen musste auch Warner Bros. beim Minecraft-Film einige Planänderungen vornehmen. Größeren Filmen wie The Batman und The Matrix wurde Platz gemacht. Während diese nach einer Verschiebung mittlerweile planmäßig erscheinen konnten, musste Minecraft weiter warten.

Und dieser Status steht auch heute noch. Denn für den Film zum Sandbox-Hit ist bisher kein neuer Termin angegeben worden (Quelle: The Hollywood Reporter).

Durchforstet man heute das Internet nach den Spuren eines Minecraft-Films, ist von Seiten Warner Bros. nicht viel zu finden. Mit den Gerüchten um Jason Momoa dürften die Chancen für die Umsetzung aber definitiv gestiegen sein.