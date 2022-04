Elden Ring: Nackter Spieler kämpft sich in Herzen der Community

Ein Spieler in Elden Ring hilft anderen Frustrierten. (Bildquelle: From Software, Getty Images / Mariia Reshetniak)

Ein Elden-Ring-Spieler steigt wie ein Phönix aus der Asche empor und verwandelt seine Verzweiflung über den schwersten Boss im Spiel in etwas Positives. Nun hilft er nämlich anderen im Kampf und wird dafür zur Legende innerhalb der Community.

Elden Ring: Held schlägt verhassten Boss über 400 Mal

"Let Me Solo Her" heißt der Elden-Ring-Spieler, der sich aktuell einen Namen als echter Held macht. Nachdem er nämlich selbst 242 Mal am wohl schwersten Boss des Spiels – Malenia, Klinge von Miquella – gescheitert ist, hilft er nun anderen im Bosskampf. Und zwar im Alleingang.

Wie stellt er das an? Er lässt sich direkt vor dem harten Kampf von Online-Spielern rufen und besiegt sie dann eigenhändig, ohne das die andere Person auch nur einen Finger krümmen muss. Durch diese Racheaktion und seine Hilfsbereitschaft hat er Malenia nun schon über 400 Mal besiegt.

In einem Interview mit IGN erklärt er sogar seinen fragwürdigen Modegeschmack: Warum also läuft er nackt mit einem Topf auf dem Kopf in den Kampf? Ganz einfach: Als Zeichen seines Skills, trägt er keine Kleidung, die ihn stärker macht. Und den Topf trägt er, weil er ein großer Fan von Alexander, der Eisernen Faust ist. Bei diesem Charakter handelt es sich um ein großes, sprechendes Gefäß. (Quelle: IGN)

Ihr seid Alexander noch nicht begegnet oder braucht Hilfe beim Abschließen seiner Quest? Dann könnte euch der folgende Guide weiterhelfen:

Lesetipp Alexanders Quest abschließen und Öltopf finden

Community feiert Spieler mit Memes und Kunst

Der altruistische Spieler ist schon eine Legende innerhalb der Community. Lustige Posts, coole Fanarts und weitere Kreationen huldigen dem anonymen Helden.

So genial könnte zum Beispiel ein Comic aussehen:

Und es gibt sogar schon eine Figur vom Avatar von Let Me Solo Her:

Andere Fans des Helden zeigen, wie Malenia sich wohl mittlerweile fühlen muss, wenn er ihr Kampffeld betritt. Vielleicht kommt euch die Szene ja von irgendwo her bekannt vor:

Allein die Zeichnung hat auf Twitter bisher über 177.000 Likes gesammelt, die Figur über 140.000 und der Reddit-Post knappe 61.000 Upvotes. Die heroische Geschichte von Let Me Solo Her und seinen Heldentaten scheint also Anklang in der Community zu finden. Vermutlich, weil jeder Elden-Ring-Fan weiß, wie fies die Bosse in diesem Spiel sein können.

In unserem Ranking könnt ihr sehen, welche Bosse am härtesten zu schlagen sind. Kleiner Spoiler: Mit Malenia ist wirklich nicht zu spaßen.