Ihr könnt euch ein Gratis-Theme für eure PS4 sichern.

Sony zeigt sich mit einer Gratis-Aktion spendabel und verschenkt ein Theme an alle PS4-Spieler. Dieses ist thematisch an den Woman’s History Month angelehnt, der im März 2022 stattgefunden hat. Wir erklären euch, wie ihr euch das kleine Geschenk schnappen könnt.

Kostenloses PS4-Theme abstauben

Vom 1. März bis zum 31. März 2022 fand in den USA der Woman’s History Month statt. Dieser wird seit Jahren genutzt, um historische Ereignisse in den Fokus zu stellen, in denen Frauen eine tragende Rolle spielten.

Auch Sony hat sich an der Aktion beteiligt und verteilt nun ein kostenloses Theme für alle PS4-Besitzer, dessen Design an den Aktionsmonat angelegt ist:

Dieses Theme können sich PS4-Spieler aktuell gratis sichern. (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Um euch das neue Design für eure Konsolenoberfläche zu schnappen, müsst ihr lediglich den Promotionscode: 6NN5-B2NK-XQM9 im PlayStation Store einlösen (Quelle: Sony Interactive Entertainment).

Das neue Theme steht exklusiv für PS4-Spieler zur Verfügung – PS5-Spieler müssen darauf verzichten. Das ist jedoch nicht verwunderlich, da Sonys Next-Gen-Konsole bis heute eine Unterstützung für Themes vermissen lässt. Immerhin VRR soll in den nächsten Monaten via Update nachgereicht werden (Quelle: GIGA.DE).

So schnappt ihr euch das Gratis-PS4-Theme

Wer sich das Theme kostenlos sichern will, geht wie folgt vor:

Öffnet den PlayStation Store auf der PS4.

Scrollt zum vorletzten Menüpunkt mit dem Namen „Codes einlösen“.

Gebt nun den Promotionscode: 6NN5-B2NK-XQM9 ein und bestätigt die Eingabe.

Danach ist die Aktivierung abgeschlossen und ihr werdet auf einen weiteren PlayStation-Store-Bildschirm weitergeleitet, der euch darauf hinweist, dass ihr den Code erfolgreich eingelöst habt. Hier könnt ihr auch direkt das PS4-Theme herunterladen.

Wenn ihr das neue Design aktivieren wollt, müsst ihr anschließend im Einstellungsmenü eurer PS4 nach dem Untermenü „Designs“ suchen. Dort solltet ihr das neue kostenlose und alle weitere Themes finden, die euch für eure PS4 zur Verfügung stehen.

Die PS4-Themes ändern nicht nur den Hintergrund eures Dashboards, sondern auch Symbole im Startmenü und Systemsounds. Eine nette Möglichkeit, um der Benutzeroberfläche eurer PS4 ein neues Look & Feel zu verpassen.