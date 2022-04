Digimon: Langersehntes Rollenspiel erscheint schon bald

Erscheint das neue Digimon-Spiel bereits in diesem Sommer? (Bild: Namco Bandai)

Laut einem Leak erscheint Digimon Survive bereits in diesem Sommer. Damit hätte eine jahrelange Odyssey endlich ein Ende. Sollte der Leak stimmen, hätte diese Angekündigung aber eventuell trotzdem einen Haken. Zumindest für westliche Fans.

Werdet in diesem Sommer zum Digiritter

Digimon Survive befindet sich bereits seit geraumer Zeit in der Entwicklungshölle. Allerdings könnte sich das Blatt für das langersehnte Rollenspiel in diesem Sommer ändern. Laut einem Leak der japanischen Webseite Ryokutya2089 erscheint das neue Digimon-Spiel am 28. Juli 2022.

Wie glaubwürdig der Leak ist, lässt sich aktuell nicht sagen. Der Release von Digimon Survive ist aber offiziell für das Jahr 2022 vorgesehen. Eine Veröffentlichung im Sommer scheint somit also nicht unmöglich.

Digimon Survive Teaser Trailer

Gegen den Leak spricht jedoch, dass Digimon Survive vor einigen Tagen einen neuen Trailer erhalten hat und in diesem Trailer gab es noch keinen Hinweis auf den vermeintlichen Release-Termin im Juli.

Sollte sich der Leak allerdings bewahrheiten, so müssten westliche Fans wahrscheinlich trotzdem etwas länger warten. Denn der Leak erwähnt nur den japanischen Release. Von einem globalen Release ist dagegen nicht die Rede.

Was wir über Digimon Survive bereits wissen

Bei Digimon Survive handelt es sich um ein Rollenspiel mit starken Visual-Novel-Einflüssen, welches 2018 erstmals vorgestellt wurde. Danach folgten einige Verschiebungen und ein Entwickler-Wechsel. Auf der diesjährigen Digimon Con wurden erste Details enthüllt.

So wird die Story ganze 12 Kapitel umfassen, mehrere Enden bieten und die Spieler ca. 40 Stunden lang beschäftigen. Will man allerdings 100 Prozent erreichen, dann sind laut Entwickler um die 80 Stunden Spielzeit notwendig.

Darüber hinaus wird das Spiel vier Schwierigkeitsgrade bieten, über ein „New Game Plus“-Modus verfügen und eine reine Singleplayer-Erfahrung sein. Digimon Survive soll für die PlayStation 4, die Nintendo Switch, die Xbox One und den PC erscheinen.