Steam-Geheimtipp: Crimesight ist Cluedo, aber als wildes Anime-Game

Wer ist der Mörder? Das Multiplayer-Spiel Crimesight vermischt Cluedo mit Among Us. (Bild: Konami)

Anime-Spiele sind immer für eine Überraschung gut. So auch im Fall von Crimesight. Stellt euch eine wilde Mischung aus Cluedo und Among Us vor und schon habt ihr das neue Multiplayer-Spiel auf Steam. Wir erklären euch, was ihr über das ungewöhnliche Anime-Game wissen müsst.

Crimesight macht euch zum Anime-Sherlock-Holmes

Wie beschreibt man Crimesight am besten? Publisher Konami nennt es auf Steam ein Mystery-Simulationsspiel mit Player-vs.-Player-Modus. Die Vorlage ist dabei unverkennbar der Brettspiel-Klassiker Cluedo.

Und wie bei Cluedo geht es auch bei Crimesight darum, dass die Spieler einen Mörder aus den eigenen Reihen entlarven. Nur diesmal in einer verschneiten Villa. Das Szenario selbst ist aber nur eine Simulation bei der eine Sherlock-Holmes-KI gegen eine Moriarty-KI antritt.

Crimesight Launch Trailer

Die Spieler auf der Seite von Moriarty müssen alle anderen Spieler eliminieren, während die Sherlock-Holmes-Partei das wiederum verhindern muss. Das Spielprinzip ist leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern. Im Gegensatz zu Among Us ist Crimesight ein rundenbasiertes Spiel.

Das Pacing ist also langsam und ein großer Teil des Gameplays besteht daraus die Bewegungen der anderen Spieler zu beobachten und aus ihrem Verhalten entsprechende Schlüsse zu ziehen. Nur die richtige Kombination aus Planung und Täuschung führt schlussendlich zum Sieg.

Die Steam-Community liebt Crimesight

Auf Steam ist das reine Multiplayer-Spiel seit dem 14. April 2022 für 19,99 Euro erhältlich und erfreut sich bereits einer kleinen, aber feinen Community. So loben die Steam-User das spannende Spielprinzip und die vielen Möglichkeiten. Daraus ergibt sich im Durchschnitt eine "sehr positive" Steam-Bewertung.

Wer sich indessen noch unsicher ist, ob das strategische Anime-Game das richtige Spiel für einen selbst ist, der sollte die Möglichkeit bedenken, dass man Spiele auf Steam auch problemlos wieder zurückgeben kann, sofern ihr diese maximal zwei Stunden gespielt habt.