Mehr Uncharted: Entwickler macht Hoffnung auf neues Spiel

Das nächste Uncharted vielleicht mit Sully in der Hauptrolle? (Bild: Sony Interactive Entertainment / spieletipps)

Mit Uncharted: The Lost Legacy erschien 2017 das bislang letzte Uncharted-Spiel, nachdem die Serienschöpfer davor Nathan Drakes Story in Uncharted 4 zu einem würdigen Ende geführt haben. Weitere Spin-offs oder gar ein Uncharted 5 wurde bisher nicht angekündigt, obwohl der Wunsch auch im Entwicklerteam seit Längerem besteht. Nun sucht ein Naughty-Dog-Recruiter nach neuen Talenten für „das Vermächtnis von Uncharted“.

Hoffnung auf ein neues Uncharted-Spiel

Na, da macht Christina-Marie Drake McBrearty, Recruiter bei Naughty Dog, den Spielern die Hoffnung auf ein neues Uncharted-Game. Auf LinkedIn schreibt sie nämlich:

„Es ist etwas ganz Besonderes, dass ich zukünftige Teams nicht nur für neue Spiele, sondern auch für das Vermächtnis von Uncharted aufbauen kann, das für mich und meine Familie sehr persönlich und speziell ist.“ (Quelle: LinkedIn)

Dass Naughty Dog sich neuen IPs widmen will, ist keine Überraschung, denn das Team arbeitet seit Beginn der PS3-Ära nur an den beiden Spielenmarken Uncharted und The Last of Us.

Doch anscheinend sollen Uncharted-Fans weiter bedient werden. Es ist zwar schwammig, was mit dem „Vermächtnis von Uncharted“ genau gemeint ist, aber ein weiteres Uncharted-Spiel klingt nicht unwahrscheinlich. Schließlich wurden bereits alle bisherigen Spiele der Abenteuer-Reihe einmal als Remaster-Collection neu aufgelegt.

Kommt ein weiteres Uncharted-Spin-off?

Mit Uncharted 5 solltet ihr dennoch nicht rechnen, denn Nathan Drake hat abgedankt. Ein Spin-off wird hingegen immer wahrscheinlicher. McBrearty spricht von „das Vermächtnis von Uncharted“, im Original „the legacy of Uncharted“. Das zuletzt erschienene Spiel heißt The Lost Legacy. Möglicherweise hat sie bewusst diese Worte gewählt, um auf ein weiteres Spin-off hinzudeuten.

In der Vergangenheit zeigten bereits mehrere Personen bei Naughty Dog und anderen Sony-Studios Interesse an einem nächsten Uncharted. So sagte zum Beispiel Shaun Escayg, Creative Director bei Naughty Dog, in einem Interview mit GamesRadar, dass Uncharted eine Reihe sei, die das Studio liebe und gerne mehr davon sehen wolle. Deshalb solle man zu einem neuen Uncharted auch niemals nie sagen. (Quelle: GamesRadar)

In einem anderen Interview mit GQ-Magazin gab er auch preis, dass neben Chloe, die mit The Lost Legacy ihr eigenes Spiel bekommen hat, auch Nathan Drakes Mentor Sullivan zur Wahl stand. (Quelle: GQ)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Pre-Order Trailer | PS5

Möglicherweise bekommt Sully endlich sein eigenes Spiel, wenn Uncharted ein erneutes Mal zurückkehren sollte.