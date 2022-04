Mehr Retro-Spiele für Nintendo Switch? Leak zeigt, was noch kommen könnte

Kommen mehr NES-Klassiker auf die Switch? (Bildquelle: Nintendo)

Mit einer Online-Mitgliedschaft für die Nintendo Switch habt ihr Zugriff auf eine Reihe toller Retro-Spiele. Einige große Namen fehlen aber noch und könnten, laut einem Leak, noch nachgereicht werden.

Neuer Switch-Leak lässt auf Klassiker hoffen

Auf eurer Nintendo Switch könnt ihr SNES- und NES-Klassiker zocken, solange ihr eine reguläre Online-Mitgliedschaft besitzt. Dadurch steht euch eine große Bibliothek an Spielen wie Donkey Kong, DR. Mario, Super Mario Bros. und The Legend of Zelda zur Verfügung.

Ein neuer Leak legt nun aber nahe, dass das noch lange nicht alle NES-Titel sind, die auf der Switch landen sollen. So wurde nun eine Version der virtuellen NES-Konsole ausgegraben, die auch Spieleperlen wie Pac-Man, Castlevania, Tetris und Mega Man zeigt.

Hier seht ihr den Tweet, der die Spiele leakt:

Sowohl der Clip, als auch das Foto stammen aus einer frühen Version der NES-Konsole. Um genau zu sein, aus Oktober 2019. Anscheinend hatte Nintendo diese Spiele also von vornherein geplant, wollte sie aber Stück für Stück erst dem Service hinzufügen.

Was plant Nintendo sonst noch aktuell?

Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, sein Sortiment an N64-Spielen zu erweitern. Pokémon Snap, F-Zero X und Kirby 64: The Crystal Shards sollen so noch in den folgenden Monaten hinzugefügt werden.

Ob Nintendo aber noch plant eine weitere virtuelle Konsole zum Erweiterungspaket des Online-Dienstes hinzuzufügen, ist noch nicht offiziell bestätigt. Jedoch gab es auch hier erst kürzlich einen Leak. Laut diesem soll ein Emulator für Game-Boy-Spiele in der Mache sein. Welche Games dadurch ihr Comeback feiern sollen, erfahrt ihr hier:

Es ist davon auszugehen, dass der virtuelle Game Boy vorgestellt werden könnte, nachdem Nintendo mit den N64-Releases durch ist. Vermutlich würde dieser ebenfalls für das Erweiterungspaket erscheinen, damit sich die teure Version des Online-Dienstes besser verkauft.

Switch Online? Erweiterungspaket? Was bedeutet das alles und was ist wo enthalten? Das folgende Video sorgt für Aufklärung: