Elden Ring: Schwerster Boss ist nach Patch einfach nur unfair

Der schwerste Elden-Ring-Boss wird mit Patch 1.04 nur noch fieser.

Wer die Zwischenlande von Elden Ring bereits ausgiebig durchstreift hat, wird sich an Bossgegnerin Malenia bestimmt die Zähne ausgebissen haben. Nicht zuletzt, wegen ihrer selbstheilenden Kräfte. Mit dem neusten Patch 1.04 hat diese Fähigkeit jetzt aber ganz unfaire Ausmaße angenommen.

Elden Ring: Patch 1.04 verleiht Malenia unfaire Kräfte

Mit dem letzten Patch zu Elden Ring haben die Entwickler von FromSoftware für mehr Balance im Spiel gesorgt. An einer Stelle haben sie die Schrauben aber anscheinend etwas zu fest angezogen.

Denn wie mehrere Spieler berichten, ist die optionale Widersacherin Malenia mit dem Update noch unbarmherziger geworden.

Die rothaarige Gegnerin gilt ohnehin schon als einer der schwersten Bosse im Spiel. Denn neben dem Schaden, den sie austeilt, und ihrer großzügigen Energieleiste, kann sie sich selber heilen, wenn sie den Spieler trifft.

Doch das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wie ein Spieler auf Reddit zeigt, scheint die knallharte Kriegerin sich nun unabhängig von Treffern heilen zu können. Aber seht selbst:

Wie hart dieser neue Bug ins Gewicht fällt, zeigt auch der 15-minütige Kampf des erprobten Elden-Ring-Helden „Let Me Solo Her“, der frustrierten Spielern zur Hilfe eilt, um Malenia auszuschalten. Selbst dieser hat trotz mehr als hundert Siegen über Malenia Schwierigkeiten, sie nach dem neuen Patch zu Fall zu bringen. Ihr könnt euch den Kampf in seinem YouTube-Video ansehen.

Neben dem vermutlich versehentlichen Buff, ist eine weitere Taktik gegen Malenia mit dem Patch 1.04 nicht mehr anwendbar. Spieler haben den Blutverlust der Bossgegnerin bisher mit dem Fliegenschwarm in die Höhe getrieben. Doch diese Anrufung wurde verringert, weswegen zukünftig wohl eine neue Taktik gegen Malenia hermuss.

