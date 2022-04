Heftiger Steam-Sale: Holt euch schnell das Monster Hunter für Anime-Fans

Im Gegensatz zu Monster Hunter fokussiert sich God Eater verstärkt auf die Story. (Bild: Bandai Namco)

Wer Anime liebt und gerne mit seinen Freunden gigantische Monster schnetzelt, für den hat Steam aktuell ein tolles Angebot am Start. Die Rede ist von God Eater 3, das gerade um kolossale 84 Prozent reduziert ist. Wir verraten euch, warum ihr euch diesen Rabatt nicht entgehen lassen solltet.

God Eater ist Monster Hunter mit Anime-Feeling

Riesige Monster, schnelle Action, Multiplayer-Spaß und alles verpackt in einer düsteren Anime-Optik. Klingt das gut? Dann könnte God Eater 3 genau das richtige Spiel für euch sein.

In der Anime-Alternative zu Capcoms Monster Hunter bekämpft ihr allein oder mit Freunden diverse Kreaturen, baut euch aus deren Körperteilen neue Ausrüstung und verfolgt gemeinsam eine dramatische Geschichte in einer postapokalyptischen Welt.

God Eater 3: Gameplay-Trailer

Und das alles für einen kleinen Preis, denn auf Steam gibt es das Action-Rollenspiel gerade für schlappe 7,99 Euro. Allerdings nur für kurze Zeit. Wer also nicht die vollen 49,99 Euro zahlen will, der sollte schnell zuschlagen. Und holt euch am besten noch ein bis zwei Freunde mit ins Boot, denn dann entfaltet das Koop-Abenteuer erst sein volles Potenzial.

Die guten Kritiken sprechen auf jeden Fall für das Game: So bewertet die Steam-Community das Spiel "sehr positiv" und auch auf Metacritic schneidet God Eater 3 mit 71 Prozent gut ab.

Gigantische Monster sind bei God Eater an der Tagesordnung. (Bild: Bandai Namco)

Videospiel oder Anime? Warum nicht beides!

Es ist übrigens nicht notwendig, die beiden Vorgänger zu kennen, um mit God Eater 3 Spaß zu haben. Wer sich allerdings mehr mit dem God-Eater-Universum an sich auseinandersetzen will, der kann den dazu passenden Anime von 2015 verfolgen.

God Eater Anime bei Amazon kaufen

Dieser umfasst 13 Episoden und wurde von Studio ufotable (Demon Slayer) produziert. Mit deutscher Synchronisation ist God Eater darüber hinaus bei KSM Anime erschienen und sowohl als DVD, aber auch als Blu-ray bei den gängigen Händlern erhältlich.