Minecraft: Nächstes Mega-Update wird euch mit neuen Klängen überraschen

Mit dem The-Wild-Update gibt es Abwechslung für eure Ohren. Bildquellen: Mojang, Getty Images/Damir Khabirov.

Mojang werkelt fleißig an den Neuerungen für das nächste große Mega-Update. Mit einem frischen Snapshot bekommt ihr jetzt neue Musik auf die Ohren und auch im Spiel versteckt sich zukünftig ein wirklich seltenes Item, das euch mit Klängen versorgt. Was der Snapshot noch alles bereithält, verraten wir euch jetzt.

Minecraft dreht die Musik auf

Mit dem Einzug des kleinen Helferleins Allay wird es um einiges musikalischer in Minecraft. Schließlich wird die freundliche Kreatur von Musik nur so angezogen. In einem frischen Snapshot für die Java-Version verpasst Mojang den Test-Servern nun einige neue Inhalte in Vorbereitung auf das kommende The-Wild-Update:

Eine interessante Neuerung dürften neue Musikstücke sein, die ihr in Zukunft sowohl im Hauptmenü, als auch in verschiedenen Biomen auf die Ohren bekommt. Die vier neuen Tracks nennen sich: Ancestry, Aerie, Firebugs, and Labyrinthine.

Und auch in der Spielwelt wird sich ein neues Item verstecken, das für musikalische Untermalung sorgt. Vorausgesetzt, ihr findet alle Fragmente dazu. Denn die neu eingefügte Schallplatte Nummer 5 ist nur durch einzelne Fragmente herzustellen. Daher ist sie einzigartig und sehr selten. Ihr werdet die Einzelteile dann in Kisten der Ancient City im Deep-Dark-Biom finden.

Was ist noch neu im Snapshot?

Neben diesen neuen Features hat Mojang einige Änderungen an Allay vorgenommen. Unter anderem bewegt sich der niedliche Mob nun in verschiedenen Geschwindigkeiten fort, je nach aktuellem Verhalten. Zusätzlich wurde auch am Leben des Helferleins geschraubt. Dieses hält nun mehr aus.

Zudem wurden auch einige Einstellungen an zufälligen Events in der Welt vorgenommen – zum Beispiel bei den Flugrouten von Feuerwerksraketen. Wenn ihr die vollen Patchnotes des Snapshots sehen wollt, könnt ihr auf der offiziellen Seite von Minecraft vorbeischauen. Neben dem Snapshot für die Java-Version, sind diese Neuerungen auch schon in der Beta der Bedrock-Variante verfügbar (Quelle: Minecraft).

Mit jedem Update kommen neue Features zu Minecraft hinzu. Doch in den vielen Jahren hat sich Mojang auch von so einigen Funktionen verabschiedet: