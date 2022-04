Chrono Cross: Ein weltenumspannendes Abenteuer. Bild: Square Enix

Seit dem 7. April könnt ihr in die fantastischen Welten von Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition eintauchen. Mit diesem Remaster holt Square Enix einen äußerst kostbaren RPG-Diamanten aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Zum Anlass dieses Ereignisses haben wir für euch auch etwas zu gewinnen!

Chrono Cross, das Original, ist der direkte Nachfolger des wunderschönen SNES-Klassikers Chrono Trigger und erschien 1999 in Japan, ein Jahr später in den USA, jeweils für die erste PlayStation. Nach Europa hat es die grandios inszenierte Fortsetzung nie geschafft. Fans haben sich das bunte Abenteuer, in dem die Grenzen von Raum und Zeit überschritten werden, nur auf dunkelsten Importwegen auf die heimischen Bildschirme geholt.

Damit ist jetzt glücklicherweise Schluss. Die überarbeitete Version gibt es jetzt als Remaster für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC via Steam. Mit seiner mitreißenden und emotionalen Erzählung sowie seiner für damalige Verhältnisse herausragenden Technik zählt Chrono Cross zu den ganz großen Geheimtipps. Wenn ihr auch nur ein Bisschen was für Geschichten übrig habt, die euch mit jedem Schritt weiter in einen Strudel aus unglaublichen, fantasievollen und kreativ gestalteten Ereignissen hineinziehen, solltet ihr dem Remaster unbedingt eine Chance geben!

Neben vielen anderen Dingen ist beispielsweise noch hervorzuheben, dass ihr im Spiel die schiere Masse an 45 (!) verschiedenen spielbaren Charakteren zur Verfügung habt. Und die sind ein Kapitel für sich! Denn das ist nicht eure stereotype JRPG-Heldentruppe. Was sich da in den rundebasierten Kämpfen in die Schlacht wirft, entspricht keiner herkömmlichen Norm. Und jede dieser Figuren hat ihre eigene Geschichte zu erzählen, die sich in das große Erzählwerk einfügt.

Wenn euch das schon das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, dann wartet mal bis ihr den traumhaft arrangierten Soundtrack gehört habt. Es gäbe noch so viel zu erzählen, aber werft einfach mal einen Blick in den Release-Trailer:

Square Enix will diese Begeisterung mit euch teilen und stellt uns drei Downloads für eine Plattform eurer Wahl zur Verfügung. Ein glücklicher Hauptgewinner erhält obendrauf noch ein echtes Sammlerstück, nämlich das Album "CHRONO TRIGGER & CHRONO CROSS - ARRANGED" als Vinyl-Edition.

Wir wissen, dass so manche unter euch ebenfalls die Grenzen von Raum und Zeit überwinden wollen, um diese Perlen in Händen halten zu können. Müsst ihr aber nicht. Macht lieber bei unserem Gewinnspiel mit und haltet die Daumen gedrückt!

Ich will gewinnen, was muss ich tun?

Wie bereits erwähnt, tummeln sich in Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, unglaublich bunte, teils höchst ungewöhnliche bis schlichtweg bizarre Charaktere, die ihr tatsächlich auch als spielbare Figuren nutzen könnt. Wir beschreiben euch nachfolgend fünf davon. Obwohl ... einen haben wir frei erfunden. Welcher ist das?

a) ein rosafarbener Hund mit Sprachfehler und zwei Schweifen

b) ein untoter Zirkusclown und Artist

c) eine empfindungsfähige Rübe

d) ein 20 Meter großer, interdimensionaler Drache, der lilafarbene Shorts trägt

e) eine menschengroße Voodoo-Puppe aus Stroh, auf deren Kopf drei Kerzen brennen

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "CHRONO".

Gebt bitte unbedingt die Plattform an, für die ihr das Spiel gewinnen wollt.

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen, falls ihr den Hauptpreis abgreift!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 1. Mai 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!