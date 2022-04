Beliebtes Telltale-Spiel kehrt noch 2022 mit Fortsetzung zurück

Borderlands-Fans haben Grund zur Freude. (Bildquelle: Gearbox, Telltale)

Gute Telltale-Spiele gab es einige – und eines der besten soll noch dieses Jahr sein Comeback feiern. Gearbox kündigt nun nämlich ein neues Tales From The Borderlands an. Alle Infos zur Ankündigung gibt es hier.

Tales From The Borderlands 2 angekündigt

Borderlands, aber als interaktives Adventure-Game – dieses Konzept hat schon 2014 bis 2015 hervorragend funktioniert und hat sich unter dem Titel "Tales From The Borderlands" schnell einen Namen als Fanliebling gemacht. Sowohl unter Borderlands-Fans als auch unter Telltale-Spielern.

Nun kündigt Borderlands-Entwickler Gearbox überraschend an, dass noch dieses Jahr ein Nachfolger zum Telltale-Spiel kommen soll. Dieses Mal werde es aber von Gearbox selbst entwickelt und von 2K Games gepublisht – also wie auch alle anderen Borderlands-Spiele.

Einen Mitschnitt der Ankündigung auf der PAX East, könnt ihr euch hier ansehen:

Das neue Spiel werde demnach komplett neue Charaktere in den Fokus rücken. Ob Rhys, Fiona und Co. aber nicht doch einen Gastauftritt haben werden, ist noch nicht bekannt.

Einen ersten Trailer gibt es noch nicht, weiteres soll erst in den kommenden Wochen und Monaten präsentiert werden. Dafür gibt es aber bereits ein Bild, das die Silhouette der neuen Protagonisten zeigt:

Welche Telltale-Spiele kommen noch zurück?

Tales From The Borderlands ist nicht der einzige Telltale-Hit, der eine Fortsetzung bekommt. Auch zum modernen Märchen The Wolf Among Us befindet sich dezeit ein Nachfolger in Entwicklung. Telltale Games möchte das düstere Adventure 2023 veröffentlichen.

Der atmosphärische Trailer zu Wolf Among Us 2 macht schon jetzt Lust aufs Spiel:

The Wolf Among Us 2: Erster Trailer

Ob Telltale oder andere Unternehmen derzeit noch weitere Comebacks für die geliebten Adventure-Klassiker planen, bleibt abzuwarten. Erst Mal dürfen sich Fans interaktiver Geschichten auf zwei echte Hochkaräter freuen.

Nachdem Telltale Games übrigens im Jahr 2018 pleite ging, wurde das Unternehmen knapp ein Jahr später von LCG Entertainment aufgekauft. Seitdem will sich der Entwickler auf ein paar wenige Marken konzentrieren. Vermutlich werden deswegen auch die Release-Abstände zwischen den Spielen größer. (Quelle: IGN)