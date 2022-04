Skyrim: Nach 10 Jahren demaskiert ein Fan den geheimen Boss

Ein geheimer Skyrim-Boss gibt Rätsel auf. Gibt es eine Antwort? (Bildquelle: Bethesda)

Wenn ihr den schwersten Kampf in The Elder Scrolls 5: Skyrim erleben wollt, müsst ihr fleißig grinden, bis ihr Level 80 erreicht. Dann erwartet euch ein mysteriöser Kämpfer in schwarzer Rüstung. Ein Fan teilt jetzt seine glaubhafte Theorie darüber, wer der Ebenerzkrieger wirklich ist.

Skyrim: Ist der Boss eine The-Elder-Scrolls-Legende?

Wenn ihr praktisch alles in The Elder Scrolls 5: Skyrim erledigt habt, gibt es nur noch einen Kampf zu gewinnen. Der Ebenerzkrieger fordert euch heraus und dieses Duell lässt sogar Alduin den Weltenfresser alt aussehen. Selbst nach einem Sieg seid ihr allerdings nicht wirklich schlauer. Wer war der mysteriöse Krieger?

Der YouTuber TheEpicNate315 hat jetzt alle Hinweise gesammelt, die die Identität des Ebenerzkriegers aufdecken könnten. So sei es sehr wahrscheinlich, dass der Kämpfer etwas mit dem Schwert Umbra zu tun hat. Umbra kam zum ersten Mal in The Elder Scrolls 3: Morrowind vor, und beschreibt dort sowohl das Schwert, als auch eine Person, die nichts weiter will, als in einem ehrenvollen Kampf zu sterben. In The Elder Scrolls 4: Oblivion taucht das Schwert erneut auf. Diesmal führt es eine Frau, die komplett in eine Ebenerzrüstung gekleidet ist.

Für alle Theorien rund um den Ebenerzkrieger solltet ihr das Video von TheEpicNate315 anschauen. Es ist allerdings auf Englisch:

So findet ihr Umbra in Skyrim

Ist der Ebenerzkrieger also Umbra? Das größte Argument dagegen wäre, dass der Krieger eben nicht mit der Klinge Umbra kämpft. Allerdings hat das Schwert über den Skyrim Creation Club doch noch seinen Weg ins Spiel gefunden. Der Creation Club ist eine Sammlung von Zusatzinhalten, die von Fans und auch von Bethesda selbst entwickelt wurden.

Umbra ist hierbei allerdings nicht nur eine neue Waffe, sondern eine ganze neue Quest. Das Grab, in dem ihr die Klinge bekommen könnt, liegt sogar ganz in der Nähe von dem Platz, an dem ihr gegen den Ebenerzkrieger kämpft. In dem Dungeon findet ihr einen neuen in Ebenerzrüstung gekleideten Kämpfer, der genau wie der Ebenerzkrieger größer ist als beinahe alle anderen NPCs im Spiel. Der Krieger im Grab ist allerdings ein Kaiserlicher und kein Rothwardone.

Insgesamt sind das jedoch zu viele Gemeinsamkeiten, als dass es sich dabei einfach um einen Zufall handeln könnte. Es wäre nur allzu passend, dass Umbra nach Morrowind und Oblivion auch im Grundspiel von Skyrim wieder einen Aufritt hingelegt hat.