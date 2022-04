Nach Live Service: Square Enix will dem nächsten scheußlichen Trend folgen

Square Enix macht sich ein erneutes Mal unbeliebt. (Bild: Square Enix / Getty Images - nicoletaionescu)

Mit einem Neujahrsbrief sprach der japanische Spiele-Konzern sich für die kontroversen NFTs sowie Blockchain-Games aus. Jetzt macht Yosuke Matsuda, Präsident von Square Enix, noch einmal deutlich, welche Richtung er und sein Unternehmen mit künftigen Spielen einschlagen möchten. Square Enix will nämlich auf Blockchain-Games setzen und das kann nur schief gehen. Ein Kommentar.

Blockchain-Spiele? Was ist das?

Bevor ich anfangen kann, Matsudas Aussagen zu kommentieren – und ich habe so einiges vorbereitet – muss ich vielleicht zunächst bei den Basics anfangen: Was sind eigentlich diese Blockchain-Games? Blockchain-Spiele, Kryptospiele oder NFT-Spiele – solche Games basieren auf der Blockchain-Technologie. Überspringen wir den langweiligen IT-Kurs und kommen zum entscheidenden Punkt: In Blockchain-Games könnt ihr in der Regel limitierte Gegenstände (NFTs) erspielen und über die Blockchain mit anderen Spielern handeln. Ihr verdient in diesen Spielen also Kryptowährung; deshalb wird das Prinzip auch „Play-to-earn“ genannt.

Aber machen diese Spiele überhaupt Spaß? Das ist natürlich rein subjektiv, aber ich möchte euch einen kurzen Einblick in eines der beliebtesten NFT-Spiele geben: Axie Infinity. Das wird gerne als Mix aus Pokémon und Yu-gi-oh bezeichnet und lässt euch in rundenbasierten Kämpfen mit fischähnlichen Kreaturen (Axies) gegen andere Spieler antreten. Jeder Axie ist ein NFT und ihr müsst zunächst mindestens drei erwerben, um überhaupt spielen zu dürfen – und wir sprechen hier über dreistellige Summen für einen Einstieg. Aus „Play-to-earn“ wird schnell „Spiel-um-deine-Schulden-zu-begleichen“. (Quelle: Axie Infinity)

NFTs: Was ist das überhaupt?

Dann kommt noch das Problem dazu, dass die In-Game-Ökonomie immer vom Kurs der jeweiligen Kryptowährung abhängt – und dieser Kurs scheint beim beliebten Axie Infinity zu fallen. (Quelle: Blockchain Center) Je geringer der Wert der Währung, desto härter wird es für euch, überhaupt Geld mit dem Spiel zu machen. Ach ja, und das Unternehmen hinter Axie Infinity wurde vergangenen Monat gehackt und beklaut. (Quelle: CoinDesk) Das passiert aber nicht allzu oft, schließlich ist die ganze Blockchain-Technologie eine sichere Sache, oder? Oder?

Wenn euch also jemand Blockchain-Spiele schmackhaft machen will, dann seid ihr vermutlich in einem Magazin über Kryptowährungen gelandet.

Square Enix möchte sich an der Modding-Community bereichern

Worum ging es noch gleich? Ach ja, Square Enix und der Blockchain-Wunsch. Zuletzt setzte das japanische Spiele-Unternehmen Kurs auf Live Service. Dieser Plan ging aber nach hinten los, wie die niedrigen Spielerzahlen von Marvel's Avengers beweisen ... oder die zehn Spieler, die zuletzt Babylon's Fall gespielt haben.

Nun möchte Chef Yosuke Matsuda die nächste Pleite kreieren, indem man nun ein bisschen Blockchain ausprobiert. Und wie ernst Matsuda das meint, bewies er in seinem liebreizenden Neujahrsbrief, in welchem er Spieler adressierte, die „zum Spaß spielen würden“. Und nein, das soll nicht bloß wie ein direktes Zitat aussehen; Matsuda hat das tatsächlich so in Anführungszeichen gesetzt.

Nun äußert er erneut seinen Wunsch, Blockchain-Spiele zu einem Teil des Unternehmens werden zu lassen – und findet hierfür ganz wilde Erklärungen.

„Bisher haben wir bei den meisten Spielen den Inhalt als fertiges Produkt geliefert und die Spieler haben diesen Inhalt gespielt.“

Hust! Marvel's Avenger's. Hust!

„Es gibt jedoch eine gewisse Anzahl von Spielern auf der Welt, die dazu beitragen wollen, Spiele interessanter zu machen, indem sie neue Settings und Spielweisen schaffen. In Zukunft wollen wir die Kraft dieser Menschen nutzen, um Spiele zu entwickeln, die sich weiterentwickeln.“

Irgendwie klingt das so, als möchte Square Enix sich an der Modding-Community bereichern.

„Wenn wir uns nicht nur auf den guten Willen verlassen, sondern auch Anreize für diejenigen schaffen können, die durch die Nutzung von Technologien wie der Blockchain zur Entwicklung beitragen, besteht die Möglichkeit, dass aus den Ideen der Nutzer innovative und interessante Inhalte entstehen können.“

Jap, Square Enix möchte sich ganz sicher an der Modding-Community bereichern. (Quelle: VGC)

Blockchain und Square Enix? Ganz schlechte Idee!

Was Matsuda da beschreibt, klingt naiv betrachtet doch richtig toll. Klar, Square Enix verdient an fremdem Content mit, aber Modder bekommen immer noch das größere Stück der Torte ab (hoffentlich). Was stimmt also nicht damit?

Wie schon oben erwähnt, kommt hier nicht Echtgeld zum Einsatz, sondern Kryptowährung. Diese hat einen eigenen Kurs, der schneller und krasser schwankt. Wer 50 Euro für irgendwelche FIFA-Points zu teuer findet, der könnte in künftigen Spielen von Square Enix einen Herzinfarkt bekommen. Dann steht da womöglich, dass ein Gegenstand 0,4 Coins kostet, umgerechnet sind es dann aber 400 Euro.

Und weil Kryptowährungen so instabil sind, werden womöglich mehr Spieler auch schlechte Produkte bewerben, um keinen Verlust zu erleiden. Vielleicht tummeln sich dann auch Nicht-Gamer in Square-Enix-Spielen, die einfach nur Geld machen möchten. Das alles würde der Modding-Community schaden, anstatt ihr zu helfen.

Man darf auch nicht vergessen: NFTs limitieren digitale Gegenstände. Mods sind aber dafür da, sie mit allen zu teilen. Wenn Square Enix und wenn vor allem Yosuke Matsuda den Spielern also etwas Gutes tun möchten, dann wäre mein Vorschlag: Macht einfach wieder gute Singleplayer-Spiele! Auch die Modding-Community wird euch dankbar sein.