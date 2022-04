Elden Ring: Fan entdeckt irres Detail im Startgebiet

In Elden Ring liegt eine riesige Welt vor euch. Wo geht es zuerst hin? (Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ shironosov)

Der Entwickler FromSoftware setzt mit Elden Ring erstmals voll auf eine offene Welt, in der ihr so viel erkunden und kämpfen könnt, wie ihr wollt. Ein Fan hat jetzt herausgefundenen, dass schon im ersten Blick auf das Zwischenland einige hilfreiche Details verborgen sind.

Elden Ring: Das Startgebiet zeigt euch das ganze Spiel

Elden Ring wirft euch gleich zu Beginn in eine riesige offene Welt und gibt euch dabei so gut wie keine Anleitung, was ihr als Nächstes tun sollt. Der Moment, in dem ihr aus einer Höhle tretet und das Zwischenland vor euch seht, ist jedoch nicht nur atemberaubend, sondern auch informativ.

Lesetipp Große Runen aktivieren und Runenbogen bekommen

Der Reddit-User Schneizel_7 hat bei seinem zweiten Spieldurchlauf bemerkt, dass euch Elden Ring schon im Startgebiet zeigt, wo euch eure Reise in den nächsten Tagen und Wochen hinführen wird. Wenn ihr euch auf der Klippe umschaut, könnt ihr bereits alle sechs heiligen Türme sehen. Eine beeindruckende Leistung vom FromSoftware. Immerhin sind die Türme überall auf der Karte verstreut und dutzende Kilometer voneinander entfernt.

Elden Ring zeigt euch den Weg, ohne dass ihr es merkt

Der erste Blick auf die Welt von Elden Ring hat sogar noch mehr zu bieten. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auf einem Berg in der Ferne die Schmiede der Riesen entdecken. Rechts steht außerdem der Tempel, in dem der Bestienkleriker Gurrang auf euch wartet. Etwas weiter links außerhalb des Bildes thront das Schloss Sturmschleier auf einem Hügel. Dort trefft ihr den ersten richtigen Story-Boss.

Ohne euch eine direkte Questmarkierung vorzusetzen, zeigt euch Elden Ring mit diesen herausstechenden Bauwerken vorsichtig eine Richtung, die ihr einschlagen könnt, um im Spiel voranzukommen. Ein weiteres nettes Detail: Der gewaltige Erdbaum thront so gewaltig über der ganzen Welt, dass ihr ihn praktisch überall im Spiel sehen könnt. Eine ständige Erinnerung an das große Ziel eurer Reise.