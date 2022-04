Pokémon: Wir verraten euch, welchen Typ eure Arena hätte

Seid ihr eher Typ Flug oder Pflanze? Hier erfahrt ihr's. (Bildquelle: Game Freak, Getty Images/Arthit_Longwilai, dennisvdw)

Na, was passt wohl am besten zu euch: Flug, Pflanze oder doch Elektro? Macht das Quiz und erfahrt, welche Pokémon vom Typ her in eure Arena gehören. Aber Vorsicht: Vielleicht schockiert euch die Antwort.

Was ist euer Pokémon-Typ?

Jeder gute Pokémon-Trainer stellt sich im Normalfall ein Team zusammen, das Pokémon mit verschiedenen Stärken und Schwächen vereint – ein Team aus lediglich einem Pokémon-Typ bestehend, bietet sich deswegen oft einfach nicht an.

Anders sieht es für Arenaleiter aus, denn die müssen sich auf einen Typ Pokémon spezialisieren. Um herauszufinden welchen Typ ihr als Arenaleiter trainieren solltet, haben wir hier ein kleines Quiz für euch:

Klickt hier um herauszufinden, welchen Typ eure Pokémon-Arena hätte:

Welchen Typ hätte eure Pokémon-Arena?