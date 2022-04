Epic Games: Horror-Kracher für kurze Zeit kostenlos

Epic Games: Horror-Hit gibt's diese Woche gratis. (Bildquelle: Frictional Games / choness, Getty Images)

Epic spendiert euch auch diese Woche wieder zwei Gratis-Spiele für den PC. Ihr dürft euch unter anderem über den intensiven Horror-Schocker Amnesia Rebirth freuen. Wie immer sind die Spiele aber nur für kurze Zeit gratis zu haben.

Horror-Hit ab jetzt gratis: Epic verschenkt Amnesia Rebirth

Nicht immer trifft Epic Games mit seinen Gratis-Spielen ins Schwarze. Doch in dieser Woche gibt es im Online-Shop für PC-Spieler ein echtes Horror-Highlight abzustauben: Amnesia Rebirth.

Der neueste Eintrag der Horror-Reihe versetzt euch in die Rolle von Tasi Trianon, die in der mitten in der Wüste Algeriens aufwacht, ohne sich genauer an die vergangenen Tage erinnern zu können.

Um eure Freunde wiederzufinden, müsst ihr mehrere Grabstätten und andere schaurige Orte erkunden. Nur so könnt ihr aufklären, was sich zugetragen hat. Doch wenn euch eure Angst zu Kopf steigt, suchen euch übernatürliche Kreaturen heim, denen ihr hilflos ausgeliefert seid. Ihr könnt euch nur verstecken oder vor ihnen wegrennen.

Amnesia Rebirth im Epic Games Store abstauben

Einen ersten Eindruck vom Spiel bekommt ihr, wenn ihr einen Blick in den Trailer werft:

Amnesia: Rebirth | Die ikonische Amnesia-Reihe wird fortgesetzt!

Neben dem Horror-Hit könnt ihr euch diese Woche außerdem noch das bunte Koop-Abenteuer Riverbond gratis sichern. Das Spiel in Pixel-Optik könnt ihr alleine oder mit bis zu vier Personen im Couch-Koop zocken.

Riverbond im Epic Games Store abstauben

Diese Gratis-Spiele gibt es in der nächsten Woche

Ab nächstem Donnerstag dürfen sich PC-Spieler dann über zwei neue Gratis-Spiele freuen: Just Die Already und Paradigm.

Just Die Already ist ein verrücktes Sandbox-Spiel von dem Studio, das seinen skurrilen Humor bereits mit Goat Simulator bewiesen hat. In dem neuen Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle eines Senioren, der aus seinem Altersheim herausgeworfen wird und in der Folge allerlei Zerstörung in seiner Stadt anrichtet.

Just Die Already im Epic Games Store anschauen

Erstes Gameplay gibt es im Trailer zu sehen:

In Paradigm könnt ihr dagegen ein überaus surreales Indie-Abenteuer erleben. Ihr spielt den Mutanten Paradigm und begleitet ihn auf seiner grotesken Flucht vor einem bedrohlichen Konzern, der ihm ans Leder will.

Paradigm im Epic Games Store ansehen

Schaut euch den Trailer zu Paradigm an:

Diese beiden neuen Gratis-Spiele könnt ihr euch ab dem 28. April 2022 kostenlos herunterladen. Danach wechselt das Angebot im Epic Games Store wieder.