Gran Turismo 7 vom Thron gestoßen: Rennspiel-Konkurrent wird zum PS4-Bestseller

Ubisofts Rennspiel rockt die PlayStation-Charts. (Bild: Ubisoft)

Gran Turismo 7 legte einen ernorm guten Start hin, doch seit die Rennsimulation wegen ihrer Mikrotransaktionen in der Kritik steht, sinkt das Interesse. Ein ganz anderes Rennspiel führt jetzt die PS4-Bestseller-Liste an: The Crew 2. Ubisofts Open-World-Rennspiel ist nämlich derzeit stark reduziert.

The Crew 2 wird zum Bestseller auf PS4

Gran Turismo 7 scheint seit den letzten Updates auf dem Weg der Besserung zu sein. Dennoch hat die Reduzierung von Belohnungen und Einführung von Mikrotransaktionen Rennsport-Begeisterte sauer werden lassen. Warum also nicht einem anderen Rennspiel eine Chance geben, wie zum Beispiel The Crew 2?

Okay, Gran Turismo 7 und The Crew 2 sind von Grund auf unterschiedliche Spiele. Aber es handelt sich im Kern um Rennspiele und diese scheinen auf der PlayStation 4 gerade sehr beliebt zu sein.

The Crew 2 erschien 2018 und rangiert derzeit ganz oben in der Liste der meistverkauften PS4-Spiele. Das liegt sicherlich auch am guten Sparpreis. The Crew 2 bekommt ihr gerade für 10 Euro anstatt 50 Euro; ihr spart somit 80 Prozent.

Aber auch andere Rennspiele finden sich in der Liste wieder. Zwei „Need for Speed”-Spiele könnt ihr derzeit für wenig Geld abstauben: Need for Speed Heat für 14 Euro statt 70 Euro und Need for Speed: Hot Pursuit Remastered für 8 Euro statt 40 Euro – also wieder 80 Prozent gespart.

Für Freunde von Fun-Racern ist Crash Team Racing Nitro-Fueled eine Empfehlung wert; dieses kostet momentan 16 Euro anstelle von 40 Euro.

Alle Rennspiele sind noch bis zum 28. April reduziert im PlayStation Store erhältlich. Diese und weitere Bestseller findet ihr hier:

Was ist The Crew 2?

In Ubisofts Open-World-Rennspiel durchstreift ihr die USA zu Land, zu Wasser und in der Luft. Ihr spielt die Hauptrolle in einer TV-Serie über mehrere Staffeln. Es gibt regelmäßig neue kostenlose Inhalte: Spielmodi, Fahrzeuge, Prestige-Objekte, Outfits, Events und mehr. Darüber hinaus gibt es weiterhin eine aktive Community, sodass ihr nicht allein spielen müsst.

Beachtet aber: Im PlayStation-Store ist nur die Standard-Edition des Spiels reduziert.