Realistische Animationen verwandeln Minecraft in völlig neues Spiel

Minecraft mit realistischen Animationen? Einfach nur zum Staunen. Bildquelle: YouTube/steveee, Getty Images/g-stockstudio.

Minecraft ist für seine Pixeloptik bekannt und wird dafür geliebt. Auch die ausgehebelten Gesetze der Physik machen das Sandbox-Spiel zum absoluten Bau-Traum. Ein Spieler zeigt auf Tiktok, wie das Survival-Spiel jedoch mit realistischen Animationen aussehen würde. Und die Ergebnisse sind erstaunlich.

Fallende Bäume und spritzendes Wasser – Minecraft völlig umgekrempelt

Wenn ihr in Minecraft einen Baum von unten abholzt, macht dieser keine Anstalten, einfach umzufallen. Die physikalischen Gesetzte im Survival-Game entsprechen so gar nicht der Realität.

Während realistische Lichteffekte und Texturen mit Shadern und Mods schon seit Jahren in Mode sind, blieben die Animationen meistens ziemlich hölzern. Wie würde der Sandbox-Hit also mit etwas mehr Realismus aussehen?

Der TikToker SirReplayz hat auf seinem Kanal eine ganze Reihe an Videos, die Minecraft mit realistischen Animationen zeigen. Die Ergebnisse sind dabei besonders beeindruckend. Schaut euch zum Beispiel einmal eine real anmutende Baumfällung an:

TikTok feiert den Realismus im Survival-Game

Die Reaktionen von SirReplayz auf die realistische Physik in Minecraft kommen gut an. Teilweise haben die Videos millionenfache Aufrufe, wie zum Beispiel die realistische Ausführung von Sand:

Immer wieder wird SirReplayz in den Kommentaren zu den Videos gefragt, wie sie solche Animationen selbst in ihr Spiel integrieren können. Leider muss er die Fragenden jedes Mal enttäuschen. Denn was dort in den Videos zu sehen ist, ist keine Mod oder dergleichen. Es handelt sich um gerenderte Animationen in Blender. Er gibt also zu, dass es sich bei seinen Videos nur um CGI handelt. Er selber ist auch nicht der Ersteller dieser Videos, sondern reagiert lediglich darauf und bewertet, wie gut der Realismus umgesetzt ist.

Bei folgendem Video zu TNT findet SirReplayz, dass es das Realistischste ist, was er je im Bezug zum Sandbox-Game gesehen hat:

Wenn ihr noch weitere dieser fantastischen Minecraft-Videos sehen wollt, könnt ihr euch durch den Kanal von SirReplayz klicken, wir empfehlen die realistische Darstellung von Wasser, Lava und Glas.

