Der April geht in die letzte Release-Runde.

Große Strategie im Sci-Fi-Genre: Der April endet mit zwei Leckerbissen für PC-Spieler. Darüber hinaus gibt es in der kommenden Woche ein erzählerisches Kleinod und Nachschub an Sportaktivitäten.

Dune: Spice Wars | 26. April

PC

2021 ist Dune auf die Kinoleinwand zurückgekehrt. Regisseur Denis Villeneuve hat die gleichnamige Romanvorlage erfolgreich umgesetzt und für neues Interesse an der Marke gesorgt. In diese Richtung geht nun auch Dune: Spice Wars, ein neues Strategiespiel im Universum von Dune.

Im Kern handelt es sich hierbei um ein 4X-Strategiespiel im Stile von Civilization, sprich: Ihr kümmert euch um alle Angelegenheiten eurer jeweiligen Fraktionen. Ihr müsst Siedlungen errichten, Forschung betreiben, diplomatische Beziehungen pflegen und natürlich euch kämpferisch zur Wehr setzen. Apropos Fraktionen: Mit den Häusern Atreides und Harkonnen, sowie den Fremen und Schmugglern stehen zu Beginn vier unterschiedliche Fraktionen zur Auswahl, die jeweils eigene Stärken und Schwächen haben.

Am 26. April ist Dune: Spice Wars aber noch nicht fertig. Stattdessen findet der Release erst einmal im Early-Access bei Steam statt und noch ohne Kampagne und Multiplayer-Modus. Diese sollen aber im Laufe der Entwicklung folgen.

Galactic Civilizations 4 | 26. April

PC

Neben Dune erfolgt am 26. April noch ein weiterer Release eines 4X-Strategiespiels: Galatic Civilizations 4. Auch hier dreht sich alles um globale Strategie, bei der ihr selbst für technologischen Fortschritt, Eroberungsfeldzüge, diplomatische Allianzen und vieles mehr verantwortlich seid.

Zu Beginn habt ihr in Galactic Civilizations 4 aber nur einen Heimatplaneten zur Verfügung und müsst erste Schritte wagen. Nach und nach könnt ihr jedoch das Weltall erkunden, neue Welten in Anspruch nehmen, Handel mit anderen Völkern betreiben und so weiter. Für den vierten Serienteil versprechen die Entwickler ein neues Missionssystem, eine stärkere Anpassung der eigenen Zivilisation und überarbeitete Kämpfe.

Wie für ein Strategiespiel oft üblich erscheint Galactic Civilizations 4 nur für den PC. Portierungen für die Konsolen sind bisher nicht angekündigt.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | 27. April

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Gut neun Jahre nach dem Release des Originals und über zweieinhalb Jahre nach der Ankündigung ist die Ultra Deluxe Version von The Stanley Parable fertig. Die Neuauflage des ungewöhnlichen First-Person-Adventures lässt euch ein weiteres Mal in die Haut des Angestellten Stanley schlüpfen.

Die Besonderheit des Spiels in der narrativen Struktur: Ein Erzähler leitet und leitet euch auch nicht durch das Spiel, kommentiert sämtliche Aktionen eurerseits, bietet euch Entscheidungen oder nimmt diese euch umgehend wieder ab und durchbricht hin und wieder die vierte Wand. In der neuen Version bietet The Stanley Parable vor allem neue Inhalte, neue Geheimnisse und einige grafische Verbesserungen.

Zudem gibt es noch eine entscheidende Neuerung, denn The Stanley Parable: Ultra Deluxe erscheint nicht nur für den PC. Erstmals können auch Konsolenspieler die Welt von Stanley erkunden.

Rogue Legacy 2 | 21. April

PC / Xbox One / Xbox Series X

Rogue Legacy 2 ist auf den ersten Blick ein Nachfolger, wie er im Buche steht. Die Entwickler setzen nämlich vor allem auf die Stärken des ersten Teils, sprich Rogue-Lite-Mechaniken kombiniert mit einem Erbschaftssystem. Das heißt Level für eure Spielfigur werden ebenso zufällig generiert wie Gegner, Fallen und Räume. Und wenn ihr sterbt, dann ist euer Charakter verloren.

Das betrifft allerdings nicht die Erblinie, denn euer neuer Charakter ist eines der Kinder eures vorherigen Helden. Euer Nachfolger oder eure Nachfolgerin verfügt dann über neue Attribute und eine neue Klasse, wodurch ihr in den Leveln ganz anders agieren müsst. Neu in Rogue Legacy 2 sind zum einen die Erbstücke, die euch permanente Fähigkeiten verleihen können und zum anderen die Relikte, die bestimmte Werte modifizieren und beim Tod verloren gehen.

Seit August 2020 befindet sich Rogue Legacy 2 schon im Early Access bei Steam. Jetzt folgt der Release der Vollversion, der zugleich den Sprung des Spiels auf die Xbox One und Xbox Series X/S ermöglicht.

Nintendo Switch Sports | 29. April

Switch

Nintendo Switch Sports ist genau das, was der Name bereits eindeutig verrät: Ein Nachfolger von Wii Sports, der sich auf die Stärken der aktuellen Nintendo Konsole konzentriert. Als Spieler erwarten euch zu Release sechs verschiedene Sportarten, in denen ihr euch alleine, mit Freunden auf dem Sofa oder Online austoben könnt.

Nintendo Switch Sports (inkl. Beingurt) - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.04.2022 07:35 Uhr

Zu den Sportarten zählen Volleyball, Bowling, Tennis, Fußball, Chanbara und Badminton. Für den Herbst 2022 ist zudem bereits ein kostenloses Update angekündigt, mit dem dann noch Golf dem Repertoire hinzugefügt wird. Neu in Nintendo Switch Sports ist außerdem die Möglichkeit, dass ihr neue Kleidungsstücke für euren selbsterstellten Charakter freischaltet.

Die Plattform dürfte bei dem Namen garantiert niemanden überraschen. Nintendo Switch Sports erscheint natürlich exklusiv für die Nintendo Switch.

Endlich wieder Sport auf der Switch betreiben oder aber die ganz großen Strategiekniffe planen: Wo es euch in der nächste Woche hinverschlägt, ist wie immer ganz euch überlassen. Alternativ kribbelt es euch in den Fingern, mit Stanley ein ganz ungewöhnliches Abenteuer zu erleben.