Steam-Charts: Neues Racing-Spiel legt Traumstart hin

Steam-Hit: F1 2022 setzt sich in den Charts an die Spitze. (Bildquelle: EA / Steam)

Ein neues Rennspiel hat sich direkt nach dem Vorbestellerstart auf den ersten Platz der Steam-Charts geschoben. Der kommende Formel-1-Raser F1 2022 von EA lässt dabei die Konkurrenz weit hinter sich, was vermutlich auch an einem ziemlich attraktiven Vorbesteller-Bonus liegt.

Die Steam-Topseller-Charts sind in Bewegung und dieses Mal schnappt sich ein neues Rennspiel die Pole Position. F1 2022 ist seit dem 21. April vorbestellbar und der Hype ist bei Motorsport-Fans offensichtlich enorm. EAs Rennspiel hat sich direkt auf den ersten Platz der Steam-Topseller-Charts gesetzt.

Steam-Topseller: EA rast auf den ersten Platz

Der Release von EAs F1 2022 ist noch etwas mehr als zwei Monate entfernt, aber auf Steam lässt EAs Renn-Simulation jetzt schon die Reifen qualmen. Direkt nachdem Vorbesteller grünes Licht erhalten haben, ist das Formel-1-Spiel der Konkurrenz davongefahren. (Quelle: Steam)

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer zu F1 2022 im Video an:

Aktuell steht nur das Steam Deck in den Charts vor F1 2022, andere Spiele-Bestseller wie Elden Ring oder LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga können bei diesem Verkaufstempo nicht mithalten.

F1 2022: Attraktiver Bonus für Vorbesteller

Ein möglicher Grund für den Ansturm auf das Rennspiel könnte der zeitlich begrenzte Bonus sein, den sich Vorbesteller momentan auf Steam schnappen können. Wenn ihr F1 2022 bis zum 16. Mai auf der Plattform vorbestellt, bekommt ihr mehrere Ingame-Inhalte gratis obendrauf. Dazu zählen unter anderem ein dreitägiger Early-Access, 18.000 PitCoin, ein F1-Life-Startpaket und ein Miami-Inhaltspaket.

Wenn ihr also ohnehin an dem Formel-1-Spiel interessiert seid, könnt ihr euch diese Gratis-Inhalte durch eine zeitnahe Vorbestellung schnappen – und euch ganz besonders auf den Release am 1. Juli freuen, wenn ihr in F1 2022 erst so richtig Gas geben könnt.

