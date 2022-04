Skyrim: Fan zeigt überraschendes Ende für Assassinen-Quest

Ein Konkurrent kommt den Assassinen in Skyrim zuvor. (Bildquelle: Bethesda)

Die Quest der Dunklen Bruderschaft in The Elder Scrolls 5: Skyrim ist eines der absoluten Highlights im Spiel. Ein Fan will die finale Mission gerade beenden, als er unerwartet Konkurrenz bekommt.

Skyrim: Überraschendes Ende für die Quest der Dunklen Bruderschaft

In The Elder Scrolls 5: Skyrim könnt ihr der Anführer der Diebesgilde oder ein Werwolf der Gefährten werden. Vielleicht verschlägt es euch aber auch zu den Magiern in der Akademie von Winterfeste. Die aber wohl interessanteste Quest-Reihe ist die der Dunklen Bruderschaft. Die Geschichte schickt euch für dunkle Taten durch ganz Himmelsrand, bis ihr schließlich vor dem Kaiser Titus Mede II steht.

Der Reddit-User mattooine kann diesen letzten Auftrag dann aber doch nicht selbst abschließen. Der Assassine schleicht sich durch das kaiserliche Schiff, knackt die Tür mit einem Dietrich und steht schließlich genau hinter Titus Mede II. Offenbar gibt es aber noch jemand anderen, der den Kaiser tot sehen will.

Bugs in Skyrim sorgen für witzige Momente

Kurz bevor er zuschlagen kann, taucht ein brüllender Drache auf, glitcht durch die Holzwand des Schiffes und schleudert den Kaiser davon. Der Auftrag ist ausgeführt, wenn auch anders als beabsichtigt. Vielleicht hatte es Alduin der Weltenfresser ja auch auf den Kaiser abgesehen. Es würde seine Invasion der Menschenwelt jedenfalls wesentlich einfacher machen.

Die Glitches und Bugs in Skyrim wurden auch mehr als 10 Jahre nach Release noch nicht alle von Bethesda behoben. In diesem und in anderen Fällen können sie allerdings auch für viele witzige Momente sorgen, die das Rollenspiel so unvergesslich machen. Auch die Community auf Reddit sieht das neue Ende der Quest als perfekt an. Der Post hat dort bereits mehr 7.700 Upvotes erhalten.