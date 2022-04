PlayStation-Comeback: Leak deutet Rückkehr einer Shooter-Legende an

In dem Klassiker Syphon Filter bewahrt ihr als Agent den Weltfrieden. (Bild: Sony)

Laut dem Leak einer koreanischen Webseite plant Sony offenbar die PlayStation-exklusive Shooter-Reihe Syphon Filter zurückzubringen. Wir erklären euch, was an dem Leak dran ist und in welcher Form ein Comeback am wahrscheinlichsten ist.

Feiert exklusive Shooter-Reihe bald ein Comeback?

Erinnert ihr euch noch an Syphon Filter? Der erste Teil erschien 1999 für die PlayStation und war Sonys Antwort auf den Shooter-Klassiker GoldenEye 007. Das Spiel war ein kommerzieller Erfolg und es wurden sechs Nachfolger produziert.

Der letzte Teil, Syphon Filter: Combat Ops, erschien 2007 für die PlayStation Portable. Seitdem ist die Marke in der Versenkung verschwunden. Zumindest bis jetzt.

Laut einer koreanischen Webseite werden vier Syphon-Filter-Spiele für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheinen. Ganz konkret geht es um folgende Teile:

Syphon Filter

Syphon Filter 2

Syphon Filter: Dark Mirror

Syphon Filter: Logan's Shadow

Quelle: Gematsu

Remake, HD-Collection oder doch nur PlayStation Plus?

In welcher Form die genannten Spiele auf den aktuellen Konsolen erscheinen sollen, lässt sich aus dem Leak nicht erkennen. Handelt es sich hierbei also um Remakes, eine Art HD-Collection oder nur um die Bestätigung, dass die Klassiker im Rahmen der neuen PlayStation-Plus-Variante veröffentlicht werden.

Sony hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, dass die hauseigenen Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now miteinander verschmelzen und daraus ein neuer, mehrstufiger Abo-Dienst hervorgeht. In der höchsten Variante, PlayStation Plus Premium, für 17,99 Euro im Monat, erhalten die User unter anderem auch Zugang zu diversen PlayStation-Klassikern aus der PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Ära.

Im Kontext dieser Information würde der Leak also durchaus Sinn ergeben. Absolute Gewissheit erhalten wir aber aller Voraussicht nach erst am 23. Mai 2022, denn geht das neue PlayStation-Plus-System in Asien an den Start. Am 22. Juni 2022 ist dann Europa an der Reihe.