Elden Ring: Gigantischer Gegner bringt Spiel zum Crashen

Elden Ring: Gigantischer Drache bringt Spiel zum Absturz (Bildquelle: FromSoftware / Khosrork, Getty Images)

Ein Elden-Ring-Video zeigt, wie ein Spieler einen gigantischen Drachen mit einem cleveren Trick in Bewegung versetzt, obwohl dies von FromSoftware eigentlich nicht vorgesehen ist. Die Kreatur ist nämlich so monströs, dass sie sogar das komplette Spiel zum Abstürzen bringen kann.

Der Drache Greyroll ist ein furchterregender Gegner in Elden Ring, dabei rührt er sich selbst kaum von der Stelle und überlässt das Kämpfen vor allem seinen fünf Sprösslingen. Ein YouTube-Kanal zeigt nun was passieren würde, wenn sich der Drache ebenso wie seine kleineren Versionen zu voller Größe aufbauen würde – weder Spieler noch das Spiel selbst könnten damit umgehen.

In unserer Komplettlösung zeigen wir euch, wie ihr die Hauptquests und ausgewählte Nebenmissionen in Elden Ring bewältigen könnt.

Elden Ring: Gigantischer Drache bringt Spiel an seine Grenzen

Um in Elden Ring für mehr Vielfalt zu sorgen, bindet FromSoftware manche NPCs im Spiel in unterschiedlichen Größen ein. Somit lässt sich der gigantische Drache Greyroll nach dem Vorbild seiner kleineren Ebenbilder animieren, obwohl er eigentlich recht unbeweglich ist. Im Video von YouTube-Kanal Zullie the Witch könnt ihr euch das furchterregende Ergebnis dieses Animations-Versuchs anschauen.

Wie in dem Video zu sehen ist, lassen sich dank der unterschiedlich angewandten Größenmodelle in Elden Ring sowohl Greyroll als auch das große Gefäß in Caelid in Bewegung versetzen, indem sie einfach auf die Animationen kleinerer Versionen zurückgreifen. Im Fall von Greyroll überfordert dies jedoch das gesamte Spielkonstrukt: Wenn der riesige Drache versucht aufzustehen, zwingt er Elden Ring fast sofort in die Knie und das Spiel stürzt einfach ab.

ELDEN RING (Launch Edition) - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2022 21:09 Uhr

FromSoftware: Riesiger Gegner überragt Dark-Souls-Drache

Während das große Gefäß mit einer Höhe von ungefähr 34 Metern im Stehen schon eine ziemlich beeindruckende Kreatur darstellt, ist Greyroll mit ungefähr 86 Metern mehr als zweieinhalbfach so groß. Im Vergleich dazu ist der Erzdrache aus Dark Souls 3 mit seinen 25 Metern Körpergröße quasi ein Kleinkind.

Bei dem imposanten Anblick seiner Feuerattacke ist es einerseits ziemlich schade, dass Greyroll das Spiel sofort zum Absturz bringt. Andererseits gibt es in Elden Ring natürlich bereits genug Gegner, an denen ihr verzweifeln könnt. Ein gigantischer und voll beweglicher Drache steht sicherlich nur auf der Wunschliste von besonders schmerzfreien Befleckten.

In unserem Video zeigen wir euch alles, was ihr über Elden Ring wissen müsst: