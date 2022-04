Elden Ring trifft Zelda: Beeindruckendes Kunstwerk begeistert das Internet

Zelda und Malenia auf einem Bild? Fan-Art macht es möglich! (Bild: Bandai Namco & Nintendo)

Elden Ring hält die Gaming-Community seit mittlerweile zwei Monaten fest im Griff. Das äußerst sich besonders auf den sozialen Plattformen. Allen voran Twitter. Dort macht gerade ein schickes Fan-Art die Runde, welches Elden Ring mit Zelda verbindet. Also buchstäblich.

So habt ihr Prinzessin Zelda noch nie geshen

Elden Ring ist für viele Spieler ein Meisterwerk. Die atmosphärische Spielwelt und die vielen Möglichkeiten beflügeln dabei mitunter die Kreativität besonders begabter Künstler und Videospielfans. Einer dieser Künstler ist der Twitter-User AutomaticGiraffe, dessen neuestes Fan-Art im Netz hohe Wellen schlägt.

Das Kunstwerk zeigt Prinzessin Zelda aus der gleichnamigen Videospielreihe von Nintendo. Nur diesmal im Stil und Look von Elden-Ring-Boss Malenia. Seine neue Kreation nennt AutomaticGiraffe: Zelda, Blade of Hylia.

Das Mashup kommt bei der Twitter-Community ausgesprochen gut an, sodass das Fan-Art zum Zeitpunkt dieses Artikels um die 120.000 Likes generieren konnte. Was noch einmal verdeutlicht, was für ein wahnsinniger Erfolg Elden Ring ist.

Elden-Ring-Boss bringt eine eigene Legende hervor

Malenia, Miquellas Klinge. Bei diesem Gegner handelt es sich um den vielleicht bekanntesten Boss aus Elden Ring. Ihre unglaublich schnellen Attacken haben bereits unzählige, virtuelle Leben gefordert. Nicht wenige News-Seiten betiteln Malenia sogar als den schwierigsten Boss im gesamten Spiel.

Kein Wunder also, dass sie regelmäßig für neuen Gesprächsstoff sorgt. Am beliebtesten ist aber wohl die Geschichte von ihrem selbst ernannten "Erzfeind". So hat sich der Spieler "Let Me Solo Her" darauf spezialisiert Malenia für andere Elden-Ring-Spieler im Alleingang zu erledigen und zwar nur mit einem Topf auf dem Kopf. Der User wurde infolgedessen so berühmt, dass es inzwischen unzählige Fan-Arts von ihm und Malenia auf Reddit gibt: