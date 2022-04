Warum nur, Nintendo? Splatoon 3 hat jetzt schon ein riesiges Problem

Wiederholt Nintendo mit Splatoon 3 den schlimmsten Fehler des Vorgängers? (Bild: Nintendo & GettyImages/Viktor_Gladkov)

Am 9. September 2022 erscheint der farbenfrohe Shooter Splatoon 3 für die Switch. Im Rahmen dieser News hat Publisher Nintendo auch einen neuen Trailer veröffentlicht. Bestimmte Szenen aus dem Trailer sorgen aber für reichlich Gesprächsstoff in der Gaming-Community. Setzt Nintendo etwa schon wieder auf Peer-to-Peer-Server?

Splatoon 3 wiederholt einen massiven Fehler

Peer-to-Peer-Server sind für Online-Spieler ein echtes Problem und nicht selten der Grund für eine Frust-Attacke. Der Grund: Im Gegensatz zu einem dezidierten Server, der für alle Spieler die gleichen Bedingungen erschafft, verbindet ein Peer-to-Peer-Netzwerk nur die Spieler untereinander. Hat ein Spieler also eine schlechte Internetleitung, betrifft das in so einem Fall auch alle anderen Spieler.

Was das zur Folge hat, kann man sich im aktuellen Trailer zu Splatoon 3 ansehen. Wie aufmerksame Beobachter nämlich herausgefunden haben, gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass Nintendo beim kommenden Multiplayer-Spiel erneut auf Peer-to-Peer setzt. So sieht man an einer Stelle wie eine Spielfigur von einer Art Brücke herunterfällt und plötzlich wieder auf der Brücke steht. Ein klassisches Peer-to-Peer-Verhalten. Festgehalten wurde der besagte Moment in diesem Tweet:

Kann Nintendo das Problem noch beheben?

Offiziell bestätigt ist der Einsatz von Peer-to-Peer von Nintendo noch nicht. Da der japanische Publisher aber bereits beim Vorgänger das selbe System genutzt hat, ist es nur naheliegend das Splatoon 3 ebenfalls auf das verhasste Netzwerk setzt.

Das macht den Multiplayer natürlich nicht unspielbar, aber es wird somit auch in Zukunft seltsame Momente und unnötige Tode geben, die für reichlich Frust sorgen können.

In Splatoon 3 tummeln sich bis zu 8 Spieler gleichzeitig auf einer Map. (Bild: Nintendo)

Einige Stimmen im Netz argumentieren zwar, dass Nintendo ja noch einige Monate Zeit hat solche Probleme zu fixen, aber bekanntermaßen ist der Netcode eine der ersten Baustellen, die ein Entwickler bei einem Videospiel angeht. Ist der Netcode also instabil, ist es sehr schwer das Problem zu beheben. Zumal Nintendo dafür berüchtigt ist Online-Funktionen eher stiefmütterlich anzugehen.