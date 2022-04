Digimon: Die 7 besten Videospiele im Überblick

Digimon New Century ist das bisher neueste Digimon-Spiel. Es erschien Ende 2021 in China. (Bild: Bandai Namco)

Am 29. Juli 2022 erscheint mit Digimon Survive das nächste große Digimon-Spiel. Grund genug, um sich die bisher erschienen Digimon-Games noch einmal genauer anzusehen. Oder anders formuliert: Viel Spaß mit unserer Bilderstrecke zu den besten Digimon-Spielen!

Von Digimon Story bis Digimon World

Digimon oder Pokémon? Die Gretchenfrage der Anime-Welt. Und auch wenn die digitalen Monster nie so erfolgreich waren wie Nintendos Taschenmonster, möchte so gut wie kein Anime-Fan Digimon in seiner Kindheit oder Jugend missen.

Das gilt sowohl für den Anime, aber auch für die diversen Videospiele, die in den letzten 20 Jahren erschienen sind. Von Digimon Story bis Digimon World. In der folgenden Bilderstrecke stellen wir euch daher die besten Digimon-Spiele aller Zeit vor:

Die ganze Welt der Digimon-Spiele

Da unsere Bilderstrecke aber natürlich bei weitem nicht alle Digimon-Spiele enthält, verlinken wir euch noch diese Liste auf Wikipedia. Dort findet ihr nicht nur alle existierenden Digimon-Games fein säuberlich aufgereiht, sondern erhaltet auch noch interessante Zusatz-Informationen, die sich kein Digimon-Fan entgehen lassen sollte.

Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es mittlerweile drei MMOs zu Digimon gibt? Und das alle drei Online-Spiele sogar noch aktiv gespielt werden!

Ihr werdet in dieser Liste mit Sicherheit auch Digimon-Spiele entdecken von denen ihr gar nicht wusstet, dass diese überhaupt existieren. Ein Beispiel dafür ist Digital Monster: D-Project für den WonderSwan Color.

Tatsächlich ist nur ein Bruchteil aller Digimon-Spiele auch im Westen erschienen. Es gibt sogar ein paar wenige Digimon-Spiele, die nicht einmal in Japan veröffentlicht wurden.

Vielleicht findet ihr auf diese Art sogar noch ein Digimon-Game, dass ihr bis zum Release von Digimon Survive im Sommer nachholen könnt.