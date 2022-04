Xbox-Monstrum: Ist das der hässlichste Controller der Welt?

Das eigenwillige Design von diesem Controller ist reinstes Albtraum-Material. (Bild: )

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So sagt man zumindest. Denn beim Anblick des sogenannten "Furbtrollers", dürfte die allgemeine Meinung recht einstimmig sein. Oder was sagt ihr zu dieser Controller-Monstrosität?

Kult-Spielzeug wird zum Horror-Controller

Es ist schon seit Jahren ein beliebter Trend die eigene Gaming-Hardware optisch anzupassen. Im Computer-Segment ist das sogar ziemlich normal, aber auch im Konsolen-Bereich wird fleißig gebastelt, designt und verschönert.

Dabei kommen immer wieder wahre Kunstwerke bei raus, so zum Beispiel bei dieser einzigartigen PlayStation 5 im The-Last-of-Us-Design:

Der nun folgende Xbox-One-Controller ist allerdings ein besonderer Fall. Der Twitter-User Chad Etzel hat nämlich einen Furby, ein Kult-Spielzeug der 90er, regelrecht gehäutet und das Fell als Bezug für seinen Controller verwendet.

Das Ergebnis ist ein äußerst bizarrer Xbox Controller, der nicht nur flauschig ist, sondern auch über Augen und den Furby-typischen Schnabel verfügt.

So oder so ähnlich stellt man sich wahrscheinlich einen Furby vor, der in einen Behälter mit chemischen Abfällen gefallen ist. Nur mit dem Unterschied, dass dieser Controller sogar voll funktionsfähig ist, wie sein stolzer Besitzer in einem kleinen Video demonstriert.

Die Idee für diesen verstörenden Controller geht übrigens auf einen anderen Twitter-User zurück, der das Design im Juni 2021 auf die Twitter-Welt losließ. Zu diesem Zeitpunkt war der Furbtroller aber lediglich eine Konzeptzeichnung.

Flauschige Controller sind 2022 im Trend

Weniger verstörend, aber ebenfalls flauschig sind dagegen die beiden speziellen Controller, die Microsoft zum Kinostart von Sonic the Hedgehog 2 angekündigt hat.

Auch diese beiden Controller sind gewöhnungsbedürftig. (Bild: SEGA / Paramount)

So konnten US-amerikanische Fans Ende März 2022 einen blauen und einen roten Fell-Controller gewinnen. Dazu passend gab es eine einzigartige Xbox Series X. Ebenfalls im Sonic-Design.