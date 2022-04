Sega eifert Rockstar nach: Eure beliebten Klassiker sind bald für immer weg

Rockstar macht es vor, Sega macht es nach. (Bild: Sega / Getty Images - nicoletaionescu)

Und erneut macht sich Sega unbeliebt. Denn vor der Veröffentlichung von Sonic Origins, einer Spielesammlung aus überarbeiteten Klassikern, verschwinden ebenjene Spiele aus allen Online-Stores.

Sega macht den Rockstar-Fehler: Klassiker verschwinden wegen Sonic Origins

In einer Pressemitteilung gibt Sega bekannt, dass in wenigen Wochen mehrere Sonic-Klassiker aus jeglichen Online-Stores fliegen. Am 20. Mai werdet ihr Sonic the Hedgehog 1 und 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD nicht mehr herunterladen können. Die einzige Ausnahme bilden die ersten beiden Sonic-Games für Nintendo Switch via SEGA AGES und Sega Genesis sowie die Mobile-Ports.

Die Sonic-Klassiker kehren aber einen Monat später auf allen aktuellen Konsolen zurück, und zwar in der überarbeiteten Kollektion Sonic Origins. (Quelle: Sonic Origins) Na, das kennt man doch von irgendwoher.

Auch Rockstar Games warf GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas aus seinem Store, um hinterher Spieler zum Kauf der verschlimmbesserten GTA: Trilogy zu bewegen. Jedoch hatte das seinen Preis – wortwörtlich.

Nicht nur kostete die Kollektion mehr, sie brachte auch einige schwere Bugs mit sich und zwingt Spieler zum Kauf aller Spiele, auch wenn diese nur eines der drei spielen wollten.

Sonic Origins: Fans sind sauer

Auch Sonic Origins hat bereits keinen leichten Stand – und das zwei Monate vor Veröffentlichung. Der Twitter-Nutzer @DeaThProj fasst ordentlich zusammen, was ihn alles an Sonic Origins jetzt schon stört.

Neben der seltsamen Preispolitik, wegen der Sega neulich viel Häme abbekam, kommt auch dazu, dass die Kopierschutz-Software Denuvo ein Teil der PC-Version von Sonic Origins werden wird. Diese ist bei Spielern nicht sehr beliebt, da sie oft zu Problemen führt und die Performance des Games beeinflusst.

Sonic Origins verpackt die beliebten 2D-Sonic-Spiele, die ursprünglich für SEGA Mega Drive veröffentlicht wurden, in einer überarbeiteten Sammlung und verpasst ihr brandneue Intro- und Outro-Animationen. Die Kollektion erscheint voraussichtlich am 23. Juni 2022 für Konsole und PC.