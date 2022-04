Schlappe für Gran Turismo 7: Ubisoft-Rennspiel ist PS4-Bestseller

The Crew 2 rockt die PlayStation-Charts. (Bild: Ubisoft)

Gran Turismo 7 ist vielleicht das neuere Rennspiel, aber The Crew 2 führt weiterhin die PS4-Bestseller-Liste an. Der Open-World-Racer von Ubisoft war bis heute stark reduziert und kann seinen Platz selbst nach der Sale-Aktion halten.

PS4-Bestseller: The Crew 2 ist ganz oben

Gran Turismo 7 scheint seit den letzten Updates auf dem Weg der Besserung zu sein. Dennoch hat die Reduzierung von Belohnungen und Einführung von Mikrotransaktionen Rennsport-Begeisterte sauer werden lassen. Warum also nicht einem anderen Rennspiel eine Chance geben, wie zum Beispiel The Crew 2?

Okay, Gran Turismo 7 und The Crew 2 sind von Grund auf unterschiedliche Spiele. Aber es handelt sich im Kern um Rennspiele und diese scheinen auf der PlayStation 4 gerade sehr beliebt zu sein.

The Crew 2 erschien 2018 und rangiert derzeit ganz oben in der Liste der meistverkauften PS4-Spiele. Nicht zuletzt dem guten Sparpreis ist dies zu verdanken. Bis zum 28. April war The Crew 2 um 80 Prozent reduziert.

Auch Need for Speed Heat und Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gehören zu den meistverkauften Spielen derzeit. Beide Rennspiele waren ebenfalls bis vor Kurzem stark reduziert.

Diese und weitere Bestseller findet ihr hier:

Was ist The Crew 2?

In Ubisofts Open-World-Rennspiel durchstreift ihr die USA zu Land, zu Wasser und in der Luft. Ihr spielt die Hauptrolle in einer TV-Serie über mehrere Staffeln. Es gibt regelmäßig neue kostenlose Inhalte: Spielmodi, Fahrzeuge, Prestige-Objekte, Outfits, Events und mehr. Darüber hinaus gibt es weiterhin eine aktive Community, sodass ihr nicht allein spielen müsst.

Beachtet aber: Im PlayStation-Store ist nur die Standard-Edition des Spiels reduziert.

Gran Turismo 7: Was lief schief?

Gran Turismo 7 legte einen super Start hin und konnte Rennsport-Begeisterte und Freunde früherer GT-Spiele überzeugen. Dann kam Patch 1.07 und GT7-Spieler erhielten weniger Credits fürs Rennenfahren, was das Freischalten von neuen Autos zu einem mühseligen Grind werden lässt.

Ein Spieler entwickelte sogar eine AFK-Methode, mit der er Credits grinden konnte, ohne das Spiel selbst zu spielen.