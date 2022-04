Die Sims im Disney-Universum: Fans können sich auf neues F2P-Game freuen

Werdet ihr auf Ursula reinfallen? In Disney Dreamlight Valley erwarten euch viele bekannte Figuren. (Bildquellen: Disney, IGN)

Disney-Fans aufgepasst: Mit Disney Dreamlight Valley erwartet euch ein Life-Sim, der euch in eine Welt mit Simba, Elsa und vielen weiteren Charakteren schmeißt. Das kostenlose Spiel wird besonders für Freunde von Games wie Animal Crossing oder auch Die Sims interessant sein.

Disney trifft auf Die Sims

Der Spieleentwickler Gameloft hat jetzt sein neues Spieleprojekt vorgestellt: Disney Dreamlight Valley.

Darin schlüpft ihr in die Rolle eines eigens erstellten Charakters, der den bekannten Figuren aus Disney und Pixar helfen muss, ihre Erinnerungen zurückzuerlangen. Freundet euch mit den Bewohnern von Dreamlight Valley an und gestaltet sogar euer eigenes Heim sowie die gesamte Stadt nach euren Wünschen. Im typischen Disney-Stil natürlich.

Schaut euch die Welt von Disney Dreamlight Valley am besten einmal selbst im Trailer an:

Disney Dreamlight Valley: Ankündigungs-Trailer

Disney Dreamlight Valley soll 2023 für den PC und alle aktuellen Konsolen erscheinen. Allerdings ist schon diesen Sommer eine Early-Access-Phase geplant. Alle Käufer eines Founders Pack und Abonnenten des Xbox Game Pass werden Zugang zu dieser erhalten (Quelle: IGN).

Mit dem Xbox Game Pass könnt ihr gleich im Sommer in Disney Dreamlight Valley durchstarten:

Xbox Game Pass Ultimate | Xbox/Win 10 PC - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.04.2022 14:54 Uhr

Was erwartet euch noch in Disney Dreamlight Valley?

Neben der Rettung der Bewohner könnt ihr verschiedenen Disney-Stories folgen und Minigames mit Charakteren wie Simba, Mickey, Arielle und vielen mehr bestreiten. Zudem könnt ihr Aktivitäten wie dem Kochen oder Fischen nachgehen. Zu guter Letzt warten natürlich etliche Kleidungsstücke auf euch, mit denen ihr euren Charakter ausstatten könnt.

In der Zukunft könnten die verfügbaren Welten und Figuren um neue erweitert werden. Für Freunde von Multiversen wie Kingdom Hearts oder Disney Infinity könnte dieser neue Eintrag in der Disney-Videospielgeschichte also der wahrgewordene Traum werden.

Wie viel soll das Disney-Game kosten?

Hier gibt es eine gute, oder auch schlechte Nachricht; je nachdem, wie man es betrachtet. Disney Dreamlight Valley wird kostenfrei für alle Plattformen verfügbar sein. Doch wie für Free-to-Play-Spiele üblich, werden sich viele Gegenstände, Charaktere oder andere Dinge hinter Bezahlschranken verstecken.

Entwickler Gameloft ist spezialisiert auf das Entwickeln von Mobile-Spielen und wird die gängigen Praktiken zur Monetarisierung in diesem Bereich wohl auch bei Disney Dreamligth Valley anwenden.

IGN betitelt die Monetarisierung in einer ersten Vorschau zwar als moderat, ein endgültiges Urteil wird allerdings wohl erst mit Release feststehen.