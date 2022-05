Elden Ring: So sieht das Spiel auf dem Nintendo Game Boy aus

Ein ganz neues Spiel: Elden Ring auf dem Nintendo Game Boy. (Bild: youtube/shintendoyt)

Elden Ring auf der PlayStation 1 war schon ein echter Hingucker, aber ein User auf Reddit geht noch ein paar Schritte weiter und bastelt aktuell an einer Elden-Ring-Interpretation für den Nintendo Game Boy. So habt ihr das Rollenspiel von FromSoftware noch nie gesehen!

Von der PlayStation auf den Game Boy

Elden Ring ist inzwischen ein wahrer Spielplatz für kreative Modder, begabte Künstler und fleißige Programmierer geworden. Ganz vorne mit dabei: Die Demake-Community, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das aufwendige Spiel auf ältere Konsolen und Handhelds zu portieren.

Das neueste Ergebnis dieser Bemühungen ist Elden Ring auf dem Nintendo Game Boy.

So hat der Reddit-User Shin (u/-shin-) das Rollenspiel aber nicht einfach nur verpixelt, sondern mit Hilfe des GB Studio 3.0 ganz neu erschaffen. Ein handfestes Demake eben. Aber seht euch das Werk am besten selbst an:

Sein selbst erklärtes Ziel ist es, dieses Demake auch auf echter Hardware spielbar zu machen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Falls ihr Shin auf dieser Reise begleiten wollt, dann solltet ihr seinen YouTube-Channel im Auge behalten oder ihn auf Twitch besuchen, wo er das Spiel live weiterentwickelt.

Das Internet liebt das Elden-Ring-Demake

Die Reddit-Community ist von dem Projekt jedenfalls begeistert und vergleicht den Look mit den ersten beiden Pokémon-Edition, die ja bekanntermaßen ebenfalls für den Game Boy erschienen sind.

Ein User fragt sogar spaßeshalber nach, wie er in dem Elden-Ring-Demake Mewto freischalten kann. Eine Anspielung auf den berühmten Mew-Glitch, der eine ganze Schulfhof-Generation geprägt hat.

