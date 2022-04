Elden Ring: Der Handel mit illegalen Items wächst

Der Handelt mit illegalen Items betrifft auch unschuldige Spieler. (Bild: Bandai Namco & GettyImages/WhataWin)

Der immense Erfolg von Elden Ring hat auch einen bitteren Beigeschmack. Immer mehr zwielichtige Webseiten verkaufen Items und Waffen für das Spiel. Das ist nicht nur illegal, sondern kann auch zu einem Bann führen. Mitunter trifft es sogar unschuldige Spieler.

Der leichteste Weg, ist nicht immer der beste Weg

Elden Ring ist ein Meistwerk und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen und Gesprächsstoff in der Community. Meistens handelt es sich dabei um harmlose Geschichten: Eine kreative Mod, eine ungewöhnliche Boss-Strategie oder ein aufwendiges Fan-Art.

Heute berichten wir aber über die Schattenseiten des Erfolgs und zwar wenn dubiose Unternehmen versuchen am Hype von Elden Ring mitzuverdienen. So häufen sich in letzter Zeit die Berichte von Spielern, die auf Webseiten gestoßen sind, die die stärksten Waffen des Spiels für echtes Geld anbieten.

Elden Ring selbst hat zwar einen Online-Multiplayer, aber einen Ingame-Shop gibt es nicht. Sämtliche Inhalte müsst ihr euch also erspielen. Da Elden Ring aber ein sehr herausforderndes Rollenspiel ist, ist das manchmal leichter gesagt als getan. Und genau hier setzen die besagten Webseiten ein, indem sie euch einfach die besten Waffen des Spiels für Echtgeld verkaufen.

Auch unschuldige Spieler sind vom illegalen Handel betroffen

Es mag zwar verlockend sein, auf so ein Angebot einzugehen, besonders wenn man sich an einem Boss mehrfach die Zähne ausbeißt, allerdings können wir euch nur davon abraten die Dienste solcher Webseiten in Anspruch zu nehmen.

Die Server von Elden Ring sind nämlich in der Lage, fragwürdig erworbene Items und Waffen zu erkennen, was zu einem Ausschluss aus der Online-Community des Spiels führen kann.

Besonders fies: Trolle haben sich diesen Umstand bereits zu Nutze gemacht, um unschuldige Spieler in Schwierigkeiten zu bringen.

So verteilten die Witzbolde eine bestimmte NPC-Unterhose in der Spielwelt, die dann von anderen Usern unwissentlich aufgehoben wurde. Das System von Elden Ring erkannte das dubiose Item dann im Inventar der Spieler und verbannte sie daraufhin.

