Auf diese Spiele könnt ihr euch in der kommenden Woche freuen (Bild: Devolver Digital / Goblinz Studio / Frontier Foundry)

Der Mai macht da weiter, wo der April aufgehört hat: Im Fokus stehen auch in der kommenden Woche eher kleinere Spiele, die aber dennoch den einen oder anderen Blick wert sind.

Oaken | 03. Mai

PC

Die Indie-Szene hat in den letzten Jahren ein Genre ganz für sich entdeckt: Die Kombination aus Roguelike und Kartenspielen. Auch Oaken von Entwickler Laki Studios schließlich sich diesem Trend an und versetzt euch an einen mystischen Schauplatz – der namensgebenden großen Eiche. Die dortigen Bewohner verlassen sich dort auf den Eichengesang, aber eines Tages verstummt dieser und es droht die große Katastrophe.

Zeit für euren Auftritt, denn in Oaken liegt es nun an euch und eurem strategischen Talent, die große Eiche und somit auch ihre Bewohner zu retten. Dafür stellt ihr euch ein Deck aus verschiedenen Monstern und Zaubern zusammen, kämpft auf sechseckigen Gittern gegen zufällig generierte Feinde und Bosse und verbessert nach und nach eure Truppen.

Am 03. Mai erfolgt der Release von Oaken zuerst im Early-Access-Programm von Steam und GOG und damit auch nur für den PC. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist aber bereits angekündigt und soll noch 2022 folgen.

Loot River | 03. Mai

PC / Xbox One / Xbox Series X

Apropos Roguelike: Auch Loot River ordnet sich diesem Genre zu, bietet aber keine Karten. Stattdessen erwartet euch ein actionreiches und direktes Kampfsystem, welches in den prozedural generierten Labyrinthen eine ziemlich große Hilfe ist. Schließlich geht es dort in den Kampf gegen unzählige Feinde – und falls ihr mal sterbt, dann landet ihr in einem Paralleluniversum und dürft von vorn beginnen.

In den jeweiligen Labyrinthen schaltet ihr nach und nach neue Fähigkeiten frei, sammelt frische Waffen und Items auf und lernt die unterschiedlichen Feinde kennen. Bosskämpfe spielen natürlich ebenfalls eine Rolle, während die Geschichte bewusst mysteriös gehalten wird.

Neben dem normalen Release am 03. Mai erscheint Loot River außerdem direkt im Xbox- und PC-Game-Pass. Somit können Abonnenten das Indie-Spiel ohne Umschweife sowohl auf dem PC, als auch auf beiden Xbox-Konsolen ausprobieren.

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters | 05. Mai

PC

24 Jahre ist es her, da ist Warhammer 40.000: Chaos Gate veröffentlicht worden. Ein Nachfolger ist nie ans Tageslicht geraten – bis jetzt. Mit Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters steht tatsächlich ein Sequel vor der Tür, bei dem es erneut zu großer Rundenstrategie kommen soll.

Als Spieler übernehmt ihr in Chaos Gate - Daemonhunters die Anführerschaft über die Grey Knights, einer eher geheimen Organisation der Space Marines. Eure Aufgabe ist es die Seuche des Chaosgottes Nurgle aufzuhalten, bevor sie die gesamte Galaxie in die Knie zwingt. Ähnlich wie zum Beispiel in der XCOM-Reihe stellt ihr euch zuvor einen Trupp aus vier Marines zusammen und kämpft rundenbasiert gegen zahllose Feinde.

Beim Release bleiben allerdings Konsolenspieler wie einst schon 1998 außen vor. Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters erscheint zumindest vorerst nur für den PC.

Trek to Yomi | 05. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Ghost of Tsushima auf der PlayStation konnte euch 2020 mit seinen Schwertkämpfen begeistern? Dann könnte auch Trek to Yomi für euch interessant sein. Das bietet zwar keine offene Welt, legt dafür aber den Fokus komplett auf spannende und kinoreif inszenierte Duelle, bei denen die Samurai-Filme von Akira Kurosawa das Vorbild waren.

Passend zum Regisseur ist auch Trek to Yomi in einem monochromatischen visuellen Stil gehalten. Die Geschichte fällt recht klassisch aus: Schwertkämpfer Hiroki muss in jungen Jahren bei einem Überfall mit ansehen, wie sein Lehrmeister getötet wird. Klar, dass dieser auf Rache schwört und sich nun durch zahlreiche Feinde schneiden will.

Trek to Yomi | Trailer zeigt das Kampfsystem des Samurai-Spiels

Bei den Plattformen wird zum Release fast alles bedient. Trek to Yomi könnt ihr auf dem PC und den PlayStation-, sowie Xbox-Konsolen erleben. Lediglich die Nintendo Switch geht bisher leer aus.

Feinste Samurai-Action in schwarz-weiß, Roguelikes mit und ohne Karten oder Strategie im großen Warhammer-Universum: Die ganz großen Highlights halten sich auch im Mai noch ein wenig zurück, dafür aber kämpfen Indiespiele um eure Gunst.